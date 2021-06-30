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男買手搖被搭訕！女店員備註撩到爆　內行揭「真相」糗翻

▲有網友買完手搖發現，備註上竟有超撩的1句話，於是好奇問「這算豔遇嗎？」（示意圖／取自pixabay）
▲有網友買完手搖發現，備註上竟有超撩的1句話，於是好奇問「這算豔遇嗎？」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 16:15:03

台灣手搖飲料店眾多，同一條街上幾乎都是連開3、5間，不少人喜歡在吃飯時配上一杯，甚至還有人每天都喝。近日，就有男網友分享，自己到手搖店買飲料，買完才發現上面寫著「你太瘦了，建議你可以吃掉我」，讓他忍不住想問「這算豔遇嗎？」貼文一出也引起網友熱議。

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原PO在《Dcard》貼出一張照片，並表示自己到手搖店買了一杯黑糖珍珠鮮奶，回去時才發現上面的備註，除了甜度、日期時間，竟然還寫著「你太瘦了，建議你可以吃掉我」，讓他看了興奮的問「這…這算豔遇嗎？」

▲原PO看到備註，竟寫著「你太瘦了，建議你可以吃掉我」。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO看到備註，竟寫著「你太瘦了，建議你可以吃掉我」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「人家說吃掉飲料裡的珍珠，你在想什麼啦」、「哥，你好天真單純啊，你的豔遇就是黑糖珍珠鮮奶啦」、「哈哈哈好撩喔」、「這樣讓人心情好，不錯欸」、「結果發現店員其實是男生，新故事…」，不過就有員工解答，「這只是公司設定的標籤機用語」、「我是店員，我只能說我只是隨便按一個而已，沒有想那麼多」、「這次標語太油，害我每次都想很久，尤其點餐的客人是情侶」。

▲許多網友看完，也分享自己拿到的撩人標語。（圖／翻攝自《Dcard》
▲許多網友看完，也分享自己拿到的撩人標語。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
另外，也有不少人分享自己拿到的撩人標語，「耀眼的人很多，但閃到我的只有妳」、「心不在焉，因為在你那」、「句子還沒想好，先誇誇你的甜」、「你點了什麼？我有點想你」、「我想和你一房二人三餐四季」、「一個愛情建議，建議和我在一起」、「愛情是靈魂的結合，你要結合嗎？」、「除了喜歡你，其他都做不好」，都是手搖店早就設定好的標語而已。（編輯：許智超）

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重要，疫苗標示不同
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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
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92.17%7.83%
2021-06-27-2021-07-01

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2021-06-28-2021-07-01
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