等不到錄取！女急call問面試結果　人資回「7字」藏玄機

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問題曝光後，就引來不少過來人戳破真相，「無聲卡就是沒錄取」、「基本上有錄取很快就會打來通知了，通常說主管還在考慮的就代表你是備胎或沒上」、「有的根本不會轉達，只是委婉拒絕」、「委婉拒絕，如果應徵上了，他們會主動通知」、「沒上或是他們還在等別人，建議先找別家面試多挑幾間」。
另外也有網友建議，「通常等一個禮拜以上就是沒有了，除非是很大的公司甚至到兩個禮拜都有可能，不然原則上人資會打電話先口頭offer後面寄正式的letter，只能說原po要有心理準備找下一個了。別灰心，求職過程大家都經歷過～」、「其實你可以寄信問喔！信件內容上網可以查一下，照樣造句就好，而且信件你還可以順便promote自己一下，人資要面對的人很多，搞不好也不清楚你到底是誰，用寫信明確又讓他好安排時間，貿然打電話過去當然也只能轉達，因為可能審核公文還在其他主管手上，當下也沒辦法給你立即完整，寫信還是工作上習慣的方式啦」。
甚至有人分享自家公司流程，表示人資收到履歷後會先過濾，再篩出幾位給各部門主管參考，主管再挑出可給面試機會的。等到面試完後，主管喜歡的會直接錄取，再來請人資通知跑聘請流程，「如果他覺得還好，就先放著等看看有沒有更好的，如果他覺得不好，就當沒這回事 ，不會特別告訴人資這個不錄取，所以人資才沒辦法直接回你」。（編輯：陳雅雲）