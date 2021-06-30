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等不到錄取！女急call問面試結果　人資回「7字」藏玄機

▲一名女網友在面試完後曾致電給人資詢問結果，但對方僅回覆「7字」，就讓她十分不解。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
▲一名女網友在面試完後曾致電給人資詢問結果，但對方僅回覆「7字」，就讓她十分不解。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 16:53:35

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，自己在面試完後曾致電給人資詢問結果，但對方僅回覆「7字」，就讓她十分不解「請問這是什麼意思呢？」問題一出，就引來許多過來人點破殘酷真相。

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己最近致電給先前曾應徵過的公司，本想詢問面試結果，卻收到人資回覆「我會再幫你轉達。」面對這樣的回答，就讓她不解詢問「請問這是什麼意思呢？是他們還在做決定的意思嗎？」

▲女網友致電給人資詢問面試結果，卻得到「我會再幫你轉達」的回覆。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友致電給人資詢問面試結果，卻得到「我會再幫你轉達」的回覆。（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，就引來不少過來人戳破真相，「無聲卡就是沒錄取」、「基本上有錄取很快就會打來通知了，通常說主管還在考慮的就代表你是備胎或沒上」、「有的根本不會轉達，只是委婉拒絕」、「委婉拒絕，如果應徵上了，他們會主動通知」、「沒上或是他們還在等別人，建議先找別家面試多挑幾間」。

另外也有網友建議，「通常等一個禮拜以上就是沒有了，除非是很大的公司甚至到兩個禮拜都有可能，不然原則上人資會打電話先口頭offer後面寄正式的letter，只能說原po要有心理準備找下一個了。別灰心，求職過程大家都經歷過～」、「其實你可以寄信問喔！信件內容上網可以查一下，照樣造句就好，而且信件你還可以順便promote自己一下，人資要面對的人很多，搞不好也不清楚你到底是誰，用寫信明確又讓他好安排時間，貿然打電話過去當然也只能轉達，因為可能審核公文還在其他主管手上，當下也沒辦法給你立即完整，寫信還是工作上習慣的方式啦」。

甚至有人分享自家公司流程，表示人資收到履歷後會先過濾，再篩出幾位給各部門主管參考，主管再挑出可給面試機會的。等到面試完後，主管喜歡的會直接錄取，再來請人資通知跑聘請流程，「如果他覺得還好，就先放著等看看有沒有更好的，如果他覺得不好，就當沒這回事 ，不會特別告訴人資這個不錄取，所以人資才沒辦法直接回你」。（編輯：陳雅雲）

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