清空大樓原因曝　高市：困難決定、專業判斷

昨（29）日鳳山區一處大樓驚傳出現確診個案，高雄市政府大動作召回整棟大樓146名住戶全面進行採檢，並安排車輛將所有人載送至防疫旅館進行隔離

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲仁武群聚個案關係圖，至今已出現19例確診個案。（圖／高雄市政府提供）

× ▲仁武群聚個案關係圖，至今已出現19例確診個案。（圖／高雄市政府提供）

▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

× ▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

由新北恩主公醫院傳染鏈延伸出的高雄市仁武群聚疫情，已經陸續造成19人確診

▲仁武群聚確診的案14415、14416住在7樓，而新增確診的案14872和另兩位確診的同住家人則是住在3樓。（圖／高雄市政府提供）

× ▲仁武群聚確診的案14415、14416住在7樓，而新增確診的案14872和另兩位確診的同住家人則是住在3樓。（圖／高雄市政府提供）

▲案14872高雄市公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

× ▲案14872高雄市公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

▲案14872確診家人的高雄市公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

× ▲案14872確診家人的高雄市公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

拘束住戶人人身自由法令依據？

地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速檢驗診斷

主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時

▲鳳山大樓清空消毒處置時序。（圖／高雄市政府提供）

× ▲鳳山大樓清空消毒處置時序。（圖／高雄市政府提供）

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至6月30日確診13579例。（圖／NOWnews製表）