清空大樓原因曝　高市：困難決定、專業判斷

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高雄市長陳其邁表示，鳳山一處大樓今天公布一起確診個案，案14872是40多歲的女性，在6月29日確診，CT值為20，疫調人員發現她和仁武群聚當中的案14415住在同一棟大樓不同樓層，仁武群聚確診的案14415、14416住在7樓，而新增確診的案14872則是住在3樓，而案14872兩位70多歲的同住家人也在6月28日發病，送到高雄長庚檢驗後在昨日確診。
根據長庚醫院的確診報告，這兩位老人家CT值分別只有13.64和10.2，所以整棟大樓不同樓層已經出現5個確診個案，陳其邁說，經清查，該大樓146位住民中總計已有5人確診，盛行率達到3%，現場是一棟屋齡約30年的7層大樓，因建築較老舊，電梯、走廊空間狹窄，加上空氣不易流通，擔心整棟大樓有環境汙染的情形，所以很快採取斷然的清零計畫；截至今日，由新北恩主公醫院傳染鏈延伸出的高雄市仁武群聚疫情，已經陸續造成19人確診。
衛生局簡任技正潘炤穎強調，這棟大樓並非外傳的1人染疫，到目前為止是有5人染疫，分屬不同的樓層家戶，這是一個很「沉重的事實」，但是事實就事實，這樣的狀況之下沒得選擇，「因為傳染是存在的、因為100多個人的生命健康我們要照顧、因為刻不容緩、因為共同場域的接觸造成傳播風險」，要即刻控制住疫情，所以需要採取斷然措施。
對於律師林石猛質疑高雄市政府拘束住戶人人身自由法令依據？潘炤穎說，在於傳染病防治法防第43條「地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行其他必要之措施，並報告中央主管機關。傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙」，以及48條「主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置。中央主管機關得就傳染病之危險群及特定對象實施防疫措施；其實施對象、範圍及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之」。
陳其邁也強調，這是個困難的決定，但也是專業的判斷，在市府得知狀況後的第一時間，就立刻請到感控專家，高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授到場查察，並就整個環境可能帶來的風險做專業的判斷，然後採取快速的清零，希望能夠跟病毒賽跑，把所有的可能的所有的風險做最好的處裡，「這個是我們處理的方式」。
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