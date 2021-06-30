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外籍人士能否能接種疫苗？侯友宜：依年歲的順序施打

▲針對取得台灣居留證的外國人，是否也能預約接種疫苗？侯友宜回應，只要持有居留證及健保卡，且按照年歲的順序，「都沒有問題！」（圖／新北市政府提供）
▲針對取得台灣居留證的外國人，是否也能預約接種疫苗？侯友宜回應，只要持有居留證及健保卡，且按照年歲的順序，「都沒有問題！」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 18:12:11

疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增55例本土，以新北市占23例為最多；針對板橋大遠百的櫃姐染疫，新北市長侯友宜表示，櫃姐的感染源非常清楚，因為櫃姐的婆婆在環南市場工作。

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侯友宜表示，板橋大遠百櫃姐的公公、婆婆都在北市的環南市場工作，婆婆28日最先確診後，同住的家人都被匡列居家隔離並要求採檢，只有櫃姐1人驗出確診；因此，29日進行擴大匡列、立即篩檢及全棟清消，PCR檢測皆陰性，今日也自主停業1日，市府協助板橋大遠百的1500位員工進行快篩。

▲侯友宜指出，板橋大遠百今日也自主停業1日，市府將協助板橋大遠百的1500位員工進行快篩。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，板橋大遠百今日也自主停業1日，市府將協助板橋大遠百的1500位員工進行快篩。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，7月1日完成清消、快篩、落實自主健康檢測，並經市府檢查防疫的措施完備後，始得營業；衛生局補充，櫃姐一家7口同住，包括公公、婆婆、2兒子、2媳婦、1孫，公婆在環南市場工作，婆婆28日最先確診，6名家人被匡列居家隔離並要求採檢，且染疫的櫃姐（媳婦之一25日後就沒上班。

針對取得台灣居留證的外籍人士，已符合接種的年紀，且居住也設籍在新北市，是否也能預約接種疫苗？侯友宜回應，在新北市的外籍人士，只要持有居留證及健保卡，且按照我們（新北年歲的順序來施打，「都沒有問題！」

▲新北市今日新增23例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新店與五股各4例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增23例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新店與五股各4例。（圖／新北市政府提供）
 

此外，新北目前有1410人居家隔離，累計確診人數為6485人，4918人解除隔離，今日新增23例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新店與五股各4例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數133253人，快篩陽性數1201，陽性率為0.9％，昨日的篩檢人數有4746人篩檢，快篩陽性數13人，陽性率0.3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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