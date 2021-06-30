外籍人士能否能接種疫苗？侯友宜：依年歲的順序施打

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侯友宜說，7月1日完成清消、快篩、落實自主健康檢測，並經市府檢查防疫的措施完備後，始得營業；衛生局補充，櫃姐一家7口同住，包括公公、婆婆、2兒子、2媳婦、1孫，公婆在環南市場工作，婆婆28日最先確診，6名家人被匡列居家隔離並要求採檢，且染疫的櫃姐（媳婦之一）25日後就沒上班。
針對取得台灣居留證的外籍人士，已符合接種的年紀，且居住也設籍在新北市，是否也能預約接種疫苗？侯友宜回應，在新北市的外籍人士，只要持有居留證及健保卡，且按照我們（新北）年歲的順序來施打，「都沒有問題！」
此外，新北目前有1410人居家隔離，累計確診人數為6485人，4918人解除隔離，今日新增23例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新店與五股各4例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數133253人，快篩陽性數1201，陽性率為0.9％，昨日的篩檢人數有4746人篩檢，快篩陽性數13人，陽性率0.3%。
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