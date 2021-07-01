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房市／捷運最大開發案在板新站　潛力看好

▲捷運環狀線板新站將迎來地上29層樓的開發案，最快113年可動工。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運環狀線板新站將迎來地上29層樓的開發案，最快113年可動工。（圖／NOWnews資料照片）

生活財經中心/綜合報導

2021-07-01 18:00:00

新北市環狀線板新站將迎來近期捷運沿線最大的開發案，預計招商興建地上29層樓大樓，在地房仲表示，環狀線開通以來，已讓新埔民生站、板新站週邊生活機能與商業行為更興盛，而板新站離新板特區僅800公尺，具交通優勢，未來開發後，若有商場、商辦進駐，將改變區域內的產業風貌，前景可期。

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新北市政府日前舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」線上招商說明會，預計在環狀線板新站興建投資金額約39億元，開發建物總權值可達114億元，預計9月正式公告徵求投資人，順利簽約後可於113年開工。

新北市捷運局指出，環狀線板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，鄰近新板特區，基地面積約1392坪，將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上29層、地下6層，因具交通優勢，不論是開發住宅、商辦或商場都是很有潛力的據點。

對此，信義房屋新埔民生店專員王緯翔表示，自從捷運環狀線開通後，包括捷運板新站、新埔民生站周邊的生活機能、商業行為皆更興盛，過去兩站周邊店家都是以一般商家、餐廳為主，若是環狀線板新站開發案完工後，可望帶入百貨商場、商辦進駐，區域的產業面貌將更不同。

王緯翔說明，這個開發案也是近期板橋地區在捷運沿線的最大開發案，屆時住宅、商場、辦公室聚集會有地標效應，推動周邊生活機能，勢必帶動周邊房市。

此外，板新站也極具區位優勢，王緯翔表示，因板新站鄰近中原站，有中和區的工廠、企業等產業優勢，另一個接近的站點是板橋車站，就屬新北核心，周邊的商辦進駐率超過9成，因此開發過後，可望帶進2站的人流，而光復橋一橋之隔就能進北市，也有交通優勢，因此周邊發展十分有潛力，也有一定的增值空間。

環狀線板新站所在的商圈為埔墘商圈，開發得早，人口密集度也高，區域內以中古公寓、大樓區多，王緯翔表示，像是今年以來中古公寓每坪單價行情在40萬上下，而中古大樓則是45-50萬初頭，部分新的建案則是落在每坪單價55萬左右。

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