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商總許舒博看台美TIFA僅「互相告白」　盼廣納工商界意見

▲台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議暌違近5年，在今（30）日復談，為此，全國商業總會理事長許舒博表示，盼中央廣納工商界意見。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照）
▲台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議暌違近5年，在今（30）日復談，為此，全國商業總會理事長許舒博表示，盼中央廣納工商界意見。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-06-30 19:01:13

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議暌違近5年，在今（30）日復談，行政院透露雙邊會談氣氛融洽，成立多個工作小組將針對各項議題持續溝通討論，認為非常積極與正面，是替未來雙方討論打下好的基礎。為此，全國商業總會理事長許舒博指出，現在只是「互相告白，雙方都表示願意走下去」，並未有實質的內容，但強調這是好事，並建議下次TIFA會議或是工作小組溝通前，也要納入工商界的意見，才能直中議題核心。

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商總理事長許舒博今日接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，台美貿易跟台灣其他對外貿易是一樣的，美國市場很大，我們也需要藉由美國的經濟實力到全球市場去，因為畢竟在中國大陸，始終有一中原則，很多事情走不通。因此FTA、TPP到CPTPP台灣對外貿易這路線不變，台灣是海島，不可能只靠內需，唯有這樣才能讓台灣走出困境，加入世界的經貿組織是必然的趨勢，也能解決高關稅的問題，否則企業承受高關稅又要有競爭力是不可能的。

許舒博表示，他對於TIFA寄予厚望，希望能盡快進入實質的討論內容，目前還只是在大的方向上繞，還未觸碰核心，笑說現在只是「互相告白，雙方都表示願意走下去」，強調這是好事，尤其台美雙邊貿易協定簽訂後，大家都在期待能否由美國帶領台灣走進TPP跟CPTPP，否則現在「隔壁鄰居」都在互相免關稅了，台灣還在高關稅，一但企業失去競爭力，就不會留在台灣，一定跟著出走，這對台灣整體經貿與就業率都不是好事。

許舒博預期，台美關係建立好了，企業會增加在美國很多投資，但也相對會穩定台灣的投資，因為台灣變成一個跳板，許多企業要進到美國或其他國家，可能會先從台灣開始。

「現在台美開始談是好事，但實質上的東西還是要有！」許舒博認為，現在方向都有了，但沒未觸碰到議題核心，或是實質上的談判條件的你來我往，「目前只是『你表示』、『我表示』，還欠缺實質討論的『共同表示』」。但強調是好事一件，尤其疫情時代，台灣有很好的機會拓展，如果在疫情結束之前談定，將會更有力。

但許舒博也談到，希望下一次的TIFA或是工作小組展開時，能廣納工商界的意見，知道工商界的需求，如此一來才能直中議題核心，「談判不能只有官員，也一定要有工商界」。至於會不會擔心台美關係好，反而兩岸關係不好？為此，他坦言台灣沒有本錢跟哪個國家好、哪個國家不好，要能維持平和的經商環境，就得跟大家都好！雖然有點困難，但「我們需要他們，其實他們也需要我們」，像是台灣的半導體產業強項，強調趁台灣還有競爭力、還有籌碼時去談，也讓與談的國家了解台灣的戰備價值、扮演的島鏈價值在哪。

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