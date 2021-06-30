北市夜市微解封　林右昌籲柯文哲：不要爽2天再多關2個月

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林右昌認為，今日全國的本土案例中，新北市跟台北市還是最多，各有23、22例，如果今天台北+0的話，大概全國就可解封，全國都已經忍耐堅守那麼久，大家想要的是台灣全解封，而不是夜市微解封，希望不要急功近利、因小失大，爽2天再多關2個月，得不償失，台北+0之日，才是全國解封之時。
林右昌也代表基隆市政府接受台灣體育總會理事長汪輝與基隆市體育會理事長鄭錦洲捐贈6台HFNC，並分送長庚基隆醫院3部，部立基隆醫院、三總基隆分院及礦工醫院各1部；HFNC經鼻高流量氧氣治療系統，經鼻子導管可將氧氣送到肺部末端，對治療新冠肺炎患者的呼吸道症狀很有效果，被稱「救命神器」。
林右昌指出，基隆市今天再次+0，不過很多市民都很關切所謂「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」，但這些對象都是造冊後，送交中央相關部會核定，將疫苗直接撥到醫療院所，再通知大家接受施打；至於取得台灣居留證的外籍人士，是否也能接種疫苗？基隆市政府回應，一切遵照中央的指引。
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