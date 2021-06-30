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面試條件要求「五官端正」？內行一看秒搖頭：太沒Sense

▲許多公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上相關條件，尋找適合的人才。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲許多公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上相關條件，尋找適合的人才。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 21:30:06｜2021-06-30 21:36:43

許多公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上相關條件，尋找適合的人才。就有網友發現，有雇主在網站上，開出「五官端正」此條件，立刻掀起討論熱潮。

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原PO在論壇Dcard上分享截圖，只見該雇主要找尋「國貿助理」，工作經驗要求2年以上，英文要精通，且能適應不同國家的文化及出差，此外親和力、企圖心、溝通力也要強，最後還要求「三觀正確，五官端正」，開出的薪水區間則在28~34K。這也不禁讓她疑惑「這個五官端正，我不太懂想表達什麼意思？是指要長得正嗎？」

▲有網友發現有公司要找國貿助理，卻列出「五官端正」的條件。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友發現有公司要找國貿助理，卻列出「五官端正」的條件。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出立刻引發網友吐槽「有SENSE的人資才不敢這樣寫啦!一定是不懂法條的公司刊登的，去跟勞工局檢舉『容貌歧視』，罰款30萬起跳」、「條件開一堆 薪水那麼低」、「很多工作本來就是會看長相，但沒人會寫在條件裡面吧」、「五官越方正越好，最好是臉像本壘板有直角才端正」、「社會就是這麼現實」。

但根據《就業服務法》第五條，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、「容貌、五官」、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。若違反則裁處30萬元以上，150萬元以下罰鍰。 （編輯：潘毅）

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