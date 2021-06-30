電商行銷是夢幻職缺？前輩秒掀「殘酷現實」：WFM還更慘
近年電商行銷的小編們帶起不少流行語，更因此成為時下年輕人最嚮往的職業。不過卻有前輩分享經歷，大嘆「理想很豐滿，但現實卻很骨感」，更希望有意願者能想清楚在入行。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 22:24:36
原PO在論壇Dcard論壇上分享，「行銷是很多大學生想做的工作，想做的原因可能是看到很酷的廣告，聽了自稱行銷大師開的課程，心中產生進入行銷界的念頭，並希望有朝一日，能像蝦X小編一樣，發無厘頭的貼文就能得到一堆讚、做出一些酷東西。可惜『理想很豐滿，但現實卻很骨感』，本以為行銷是很夢幻的行業，殊不知進去之後才發現不是自己想要的，粉紅泡泡就這樣破滅了」。
原PO隨後也分享「電商行銷專員」的日常，不但要精通各種美編軟體，公司更為了精簡人力，常常連美編工作也要包下，行銷、通路，甚至連市場觀察通通包，「加班是家常便飯，沒有加過班都不敢說自己做過行銷。現在WFH更慘，根本沒有所謂的下班時間，只要你還在呼吸，你就是要上班」。
最後原PO也感慨「那麼加班這麼久，有加班費嗎？當然沒有阿。然後要做這麼多事，加班加到死，薪水26K，你還覺得做行銷很夢幻嗎？醒醒吧，行銷沒有你想像中的那麼美好」。
不少過來人也紛紛贊同「行銷就是個苦缺，普遍低薪已經很慘了，重點是薪資天花板低到爆」、「差點以為看到自己的鬼故事」、「當初也覺得行銷很厲害於是就被騙進去了，工作都包含到顧整間店了，然後老闆也只給你25K」、「其實就是僧多粥少，加上門檻又不高，雙重悲劇」。（編輯：潘毅）