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莫德納預約比五月天門票還難搶！新北：瞬間湧入百萬流量

▲研考會主委林豐裕（左）解釋，因為民眾預約的踴躍，半小時內湧入上百萬的流量，才會造成系統塞車，也對民眾說聲「抱歉！」（圖／記者陳志仁攝）
▲研考會主委林豐裕（左）解釋，因為民眾預約的踴躍，半小時內湧入上百萬的流量，才會造成系統塞車，也對民眾說聲「抱歉！」（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 22:42:47

新北市今（30）日的上午8點起，開放新北市72歲以上、原住民62歲以上的長者，線上預約施打莫德納的疫苗，但系統一早就塞爆，甚至有人PTT上嘲諷，「比五月天演唱會門票還難搶！」新北市長侯友宜則呼籲民眾不用急，已啟動鄰里的系統協助。

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▲針對新北線上預約施打疫苗的系統塞爆，引發民怨；為此，新北市長侯友宜呼籲民眾不用急，已啟動鄰里的系統協助。（圖／新北市政府提供）
▲針對新北線上預約施打疫苗的系統塞爆，引發民怨；為此，新北市長侯友宜呼籲民眾不用急，已啟動鄰里的系統協助。（圖／新北市政府提供）
 

研考會主委林豐裕解釋，因為民眾一早的預約踴躍，半小時內就湧入上百萬的流量，面對這麼大的流量，系統是有壓力且造成塞車，但系統持續運作，持續接受民眾的預約；至於為何採網路的預約？是為了因應未來可能有大量的疫苗進來，而科技化管理將是重要的趨勢。

林豐裕指出，針對里長擔心、在乎的點，萬一長者預約不到疫苗怎麼辦？其實現在很多中、大型的接種站，還是有剩餘的餘額可預約，這部分大家請放心，都預約的到；侯友宜補充，同時啟動鄰里的系統協助，萬一有長輩不會預約，可透過區公所、里幹事或里長的協助，以電話登記的方式預約。

副市長劉和然表示，市長的原則是，從年紀長的長輩開始施打，早上預約的系統會湧入大量，是大家以為會打不到，市府相關的局處，在資訊中心觀察預約的情形，發現瞬間湧入百萬的流量；強調市府對長輩施打疫苗的態度，「不會求快，而是求慢、求穩、求平安」為原則。

為何改成電腦網路的預約？劉和然說明，因為量少的時候可方便造冊登記接種，如果一但到接種的高峰，如果不採電腦造冊的方式預約接種，龐大的量恐造成施打者、里長困擾；第一次的改變讓里長不習慣，也讓里長也接到很多里民的電話，而民政局已經啟動民政的系統與里長溝通。

民眾在新北預約不到疫苗，反而在台北市預約到的看法？林豐裕則說，最重要的是系統不能當掉，要能持續的運作，對於系統的塞車，也對民眾說一聲「抱歉！」另台北市預約系統也做過2次系統校調，新北首次面對百萬流量是的壓力，會持續調整讓效能好，但重點是民眾是否預約的到，才是民眾最在乎的。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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