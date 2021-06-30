莫德納預約比五月天門票還難搶！新北：瞬間湧入百萬流量

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研考會主委林豐裕解釋，因為民眾一早的預約踴躍，半小時內就湧入上百萬的流量，面對這麼大的流量，系統是有壓力且造成塞車，但系統持續運作，持續接受民眾的預約；至於為何採網路的預約？是為了因應未來可能有大量的疫苗進來，而科技化管理將是重要的趨勢。
林豐裕指出，針對里長擔心、在乎的點，萬一長者預約不到疫苗怎麼辦？其實現在很多中、大型的接種站，還是有剩餘的餘額可預約，這部分大家請放心，都預約的到；侯友宜補充，同時啟動鄰里的系統協助，萬一有長輩不會預約，可透過區公所、里幹事或里長的協助，以電話登記的方式預約。
副市長劉和然表示，市長的原則是，從年紀長的長輩開始施打，早上預約的系統會湧入大量，是大家以為會打不到，市府相關的局處，在資訊中心觀察預約的情形，發現瞬間湧入百萬的流量；強調市府對長輩施打疫苗的態度，「不會求快，而是求慢、求穩、求平安」為原則。
為何改成電腦網路的預約？劉和然說明，因為量少的時候可方便造冊登記接種，如果一但到接種的高峰，如果不採電腦造冊的方式預約接種，龐大的量恐造成施打者、里長困擾；第一次的改變讓里長不習慣，也讓里長也接到很多里民的電話，而民政局已經啟動民政的系統與里長溝通。
民眾在新北預約不到疫苗，反而在台北市預約到的看法？林豐裕則說，最重要的是系統不能當掉，要能持續的運作，對於系統的塞車，也對民眾說一聲「抱歉！」另台北市預約系統也做過2次系統校調，新北首次面對百萬流量是的壓力，會持續調整讓效能好，但重點是民眾是否預約的到，才是民眾最在乎的。
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