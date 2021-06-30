男友「豪刷3千」斗內直播妹！女氣炸想分手 網全吵翻了
近年來直播文化相當盛行，又因疫情關係，讓宅經濟成為炙手可熱的行業。不過有女網友抱怨，男友近期居家辦公，卻因此迷上女直播主，更發現對方會毫不猶豫的刷卡斗內直播主，讓她氣得直呼想分手，完整遭遇曝光也引發網友論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 23:31:17
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到，「男友的工作常須加班應酬，因此每到休息時間我都會讓對方好好休息，不過心裡還是希望他可以多多陪伴。疫情期間居家辦公後，男友多出不少時間，卻仍花在手機上、說是看臉書或YouTube上的搞笑影片，沒想到前天意外發現，他花了2990元抖內女直播主，還是我最討厭的那種」。
原PO也補充後續經過「本來以為男友會瘋狂打給我道歉之類的，結果卻說男生看這些很正常，是我太小題大作之類的，我整個爆炸！所以現在是我的問題嗎？重點也不是你看妹吧？而是你莫名其妙給一個陌生人快3000欸！要不是現在疫情出門不方便否則我一定立刻分手！」
完整經過曝光也掀起網友論戰，不少人支持原PO「真心覺得快離開，再耗下去只是耗掉自己的青春」、「3000丟水裡還有聲音，丟直播間，還可能被忽略」、「他根本不在乎你，直接分了」、「事後的態度很重要，分手吧」；但也有人認為「那是他賺的錢呀，管他怎麼花」、「男人會做這些都很正常吧～只是有沒有被發現而已」、「錢是他自由使用的範圍內，那他這樣做講真的沒啥不行」。（編輯：潘毅）