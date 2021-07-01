NOW早報／必勝客「皮蛋豬血糕披薩」口感曝！眾推神吃法

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「開賣首日我直接就給他訂下去，結果到了必勝客之後，店員跟我說『香菜沒了』什麼？沒有香菜，這個皮蛋豬血糕披薩還有靈魂嗎？結果店員可能聽到我的心聲，突然生出來幫我放上去，整個披薩靈魂都昇華了！」
「打開的時候，其實沒有很驚艷，就是你認知的食材放在一起，第一次吃，口感很奇妙，不會很難吃，吃到皮蛋又有說不出來的莫名奇妙感，但我真的很謝謝這款香菜皮蛋豬血糕披薩....真的很謝謝，因為它讓我知道必勝客其他口味的披薩有多好吃」。
貼文一出，網友紛紛回應「只有必勝客能突破必勝客...剛吃一塊，現在還有七塊，在線等解決辦法」、「餅皮很硬＝＝我咬到牙齒好痛」、「義大利真的要出兵攻打台灣了....」、「義大利人直接崩潰給你看」、「餅皮真的太硬，但是豬血糕跟皮蛋還不錯，有點像燒餅配豬血糕」、「餅皮略硬，但皮蛋、豬血糕口感還行啦，昨天晚餐就吃這個，不錯」；不過也有人認為「我覺得還行欸，愛吃這些東西的人會愛，但是我覺得少了辣椒醬」、「我一吃就知道少辣椒醬，東泉加下去口感直接升級」、「辣椒醬加下去，新天地了」。
今日天氣／各地氣溫炎熱 午後局部地區有雨
今（1）日太平洋高壓勢力增強，各地天氣穩定、大多為晴到多雲的天氣，僅清晨至上午中南部地區有零星陣雨，午後各地山區、大台北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，北部高溫約35、36度，其他各地約32至34度，其中大台北及宜花易有局部36度以上高溫發生的機率，台東有焚風發生的機率、局部高溫可達38度。此外，大台北及東半部高溫持續時間較長，傍晚氣溫仍可維持在33至35度左右。
疫苗混打研究台灣自己做！陳時中證實已在核可流程
疫苗混打到底可不可行？各界有許多討論，其中也不乏他國借鏡，不過目前的混打實驗報告以AZ併BNT為主，我國主要現有疫苗則是AZ和莫德納，有學者建議，台灣可以自己做自己的混打研究，而指揮中心指揮官陳時中昨（30）日也證實，相關計畫已在核可中。
民眾投稿讚高EQ！王兆杰崩潰揭「賈永婕真面目」
賈永婕6月初號召演藝圈、企業界友人拋磚引玉，送愛心餐、捐醫療器材到各地醫院，成為抗疫人員最強後盾，就算被酸民轟作秀，她也高EQ回「應該是一場很美麗的秀」。近日有民眾投稿讚賈永婕情商高，她的老公王兆杰立刻反駁：「這是假的，妳在家是什麼樣子！」
鋼鐵、航運領攻！台股午盤大漲196點、衝上17795點創新高
美股4大指數全面收紅，台股昨（30）日在鋼鐵、航運類股領漲，加上台積電、鴻海、聯發科等電子股開盤亦走揚下，早盤指數也開高走高，盤中大漲196.81點，一度衝高到17795點，再創歷史新高，目前仍上漲180餘點。
獨／台灣第一人！呂忠翰談攀上安納普納峰 直呼滿滿感動
台灣登山家「阿果」呂忠翰今年完成世界第10高峰安納普納峰的攀登，成為台灣史上第一位以無氧方式完攀這座海拔8091公尺、以氣候多變路途險惡聞名的大山。雖然過去已經以無氧方式成功登頂5座8000尺級以上的山峰，但這一次的旅程對他來說顯然擁有特別的意義，他接受《NOWnews》進行獨家訪問，談及心路歷程時，也坦言是滿滿的感動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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