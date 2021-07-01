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3036年未來人預言！世界遇「恐怖大停電」：黑暗期達5年

▲自稱來自西元3036年的時空旅人警告，未來全球將會面臨長達5年的「恐怖大停電」。（圖／翻攝自抖音@0live_your_lie0）
▲自稱來自西元3036年的時空旅人警告，未來全球將會面臨長達5年的「恐怖大停電」。（圖／翻攝自抖音@0live_your_lie0）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 08:01:20

網路上不時出現預言未來的「時空旅人」，不過你真的相信嗎？近日，一名自稱來自西元3036年的時空旅人，在他的抖音平台上傳一段影片，他警告地球上的人們，在未來全球將會面臨長達5年的大停電，更透露必須好好享受當下，因為現在是最自由的時刻。

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這位來自3036年時空旅人在影片中透露，地球在西元2052年12月，人類會面臨一場「恐怖大停電」，屆時將會有長達5年之久的黑暗期，因為人們失去電力和網路，所有的人都斷了聯繫，造成一連串動盪，且需要20年左右的時間，電力才能恢復，將是最糟糕的時期。

▲自稱來自西元3036年的時空旅人警告，未來全球將會面臨長達5年的「恐怖大停電」。（圖／翻攝自抖音@0live_your_lie0）
▲自稱來自西元3036年的時空旅人警告，未來全球將會面臨長達5年的「恐怖大停電」。（圖／翻攝自抖音@0live_your_lie0）
未來人也指出，到西元3036年的時候，全球的人口數只剩下20億人，與現今78億人口相差甚遠。而受到大停電影響之後，許多「可再生能源」的工作興起，包括太陽能板、風力發電和反射鏡等，但他透露這些工作都是高風險職缺，更不適合膽怯的人。

影片曝光之後，立刻引發網友熱議「真的假的？我不敢想像，因為那時候我應該還活在這世界上」、「光是停電一小時都覺得很痛苦，5年太驚悚了」、「我想我得好好把握這30年」；不過，也有不少網友質疑其真實性。（編輯：賴詠璿）

▲自稱來自西元3036年的時空旅人警告，未來全球將會面臨長達5年的「恐怖大停電」。（圖／翻攝自抖音@0live_your_lie0）
▲自稱來自西元3036年的時空旅人警告，未來全球將會面臨長達5年的「恐怖大停電」。（圖／翻攝自抖音@0live_your_lie0）
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