豬肉滿福堡夯炸卻只賣早上！鐵粉「1招」神還原：有8成像
連鎖速食店麥當勞時常推出新口味產品，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等，不時有餐點優惠吸引買氣；其中，早餐時段的「豬肉滿福堡加蛋」更是擁有一票粉絲愛戴。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到「滿福堡的肉排那麼讚為啥不全天賣？」貼文立刻引起發熱議，意外釣出內行人分享「1招」還原豬肉滿福堡的肉排，笑稱「有8成像！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-01 10:18:12
原PO表示，若說到漢堡排，麥當勞有牛肉排跟豬肉排，但是超值全餐都是牛肉排，沒有滿福堡的豬肉排，不禁好奇詢問廣大鄉民「滿福堡的豬肉排又不錯吃，為啥麥當勞不全天供應呢？」 貼文曝光，隨即引發一票網友心有戚戚焉回應「那麵包體搭起來配起司真的超好吃」、「嗚嗚嗚嗚調味料是什麼？」「限時販賣的效益高啊」；對此，有粉絲分享一招在家自製豬肉滿福堡的肉排，「泥可以切一點薑末跟一點點五香粉，味道有八成像，就絞肉加薑的味道」、「我是自己買梅花肉去絞，加紅蘿蔔和洋蔥去混，加塩和孜然粉下去煎」。
不過，也有網友認為「加五香粉會不會變獅子頭啊？」「其實滿福堡的本體是英式馬芬不是肉排」、「冷掉了會很不好吃」。（編輯：賴詠璿）