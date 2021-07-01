7月底前「4星座」必擺脫窮神！這位偏財運旺　中獎率超高

2021的上半年已經差不多進入尾聲，即使現在仍然是水、土、冥，三星期逆的狀態，但是夾縫中求生存的好運還是不少的。近日知名塔羅牌老師艾菲爾就分析，「4星座」在陽曆7月底前有招財幸運星體質，其中，「牡羊座」偏財運超旺，就連一時興起買下的彩票也有很高的中獎機率。





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摩羯座 開源節流





陽曆7月底前木星照亮摩羯座的金錢宮位，讓你的財運漸漸有了氣色，如果你前陣子總覺得錢不夠用，每到月底總是口袋空空，等到6/20木星開始逆行時，會影響你對金錢的敏銳度。你會開始重視金錢，不會在大手大腳的揮霍，而是謹慎的使用自己辛苦工作攢下的每一分錢，也會盡量減少下班後不必要的應酬，以減少開銷，慢慢地你悟出一套屬於自己的理財方法，想要存到人生的第一桶金，自然易如反掌。





水瓶座 伴侶寵愛





陽曆7月底前水瓶座的愛情有金星幫襯，在這段期間，你在另一半眼中就好像會發光的鑽石一般，閃閃發亮，他的目光完全被你鎖定。對你提出的要求通通應允，舉凡出門逛街購物都買單，甚至是你喜歡的名牌包、服飾彩妝，只要你想要，他都盡可能地照單全收，為了就是讓你一展笑顏。至於單身的水瓶，你的桃花運在這期間也沒少，你很容易就成為人群中的焦點，所到之處都會有異性對你示好，如果想脫單，不妨大方一點與異性交流喔！





▲知名塔羅牌老師艾菲爾近日分析，「4星座」在陽曆7月底前有招財幸運星體質，其中，「牡羊座」偏財運旺盛，就連一時興起買下的彩票也有很高的中獎機率。（示意圖／NOWnews資料照）

牡羊座 偏財降臨





陽曆7月底前牡羊座的玩樂宮位有金星駐守，為你帶來意想不到的偏財運，在正財收入穩定的狀態下，你可以多多關注投資理財這方面的資訊，如果有朋友介紹你賺錢的管道，也可以抱著多聽、多看的學習角度來切入。一開始可能會聽得模模糊糊，但是功課做越多，你的腦袋就會越靈活，因此為自己帶來不錯的報酬，此時，偏財運旺盛的你，一時興起買下的彩票也有很高的中獎機率，端看你是不是能夠把握住了。另外，可以留意家中寵物，可能會藉由各種方式提供給你神秘訊息，不妨試試看，你人生的夢想基金可能就這樣到手了！





巨蟹座 一路富貴





陽曆7月底前金星加持巨蟹座的財帛宮位，是個正財運大爆發的時刻。原本在工作上就表現亮眼的你，在這段時期只要保持下去，或是追求更高的目標，無論是工作薪資、業績獎金、抽佣分紅都能讓你拿到手軟。另外，財運亨通的你，不妨利用這筆錢財的部分進行投資，或是學習能夠為自己賺取更多財富的知識與技能，你便能創造出無限延伸的財富流，一路富貴！（編輯：許苡晴）





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