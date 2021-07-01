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宅在家不無聊　新北推線上影展　邀大家欣賞10部紀錄片

▲陳樂晞導演的《不具名：自由的代價》劇照，一群在台的香港人在自由廣場前舉「香港獨立」布條。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲陳樂晞導演的《不具名：自由的代價》劇照，一群在台的香港人在自由廣場前舉「香港獨立」布條。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-01 10:47:12

全台三級警戒延長至7月12日，宅在家成為防疫的最好方式；新北市政府新聞局七月起舉辦「2021新北市紀錄片線上影展」，於Giloo紀實影音及公視+線上影音平台播映，新北市政府新聞局長蔣志薇邀大家來欣賞優質紀錄片，一起在家成為防疫達人。

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新聞行政科長吳宥妘說，「2021新北市紀錄片線上影展」精選10部影片，單主題多元，包含傳統產業變遷、政治議題、多元族群、性別認同、罕見疾病、自我價值等，紀錄片也像留聲機，能回到從前，並記錄人世間的悲歡離合；其中，林詩純導演《修片林小姐》藉著回憶一個修片師的半生，回溯一個時代的流逝。

此外，鄭瑋萱導演《拉馬與拉拉》描述印尼移工二代在台灣的成長過程，最終他們返回印尼，但仍心繫台灣最美的人情味；宋妍菲導演《一家兩國》主角阿貴是越南籍配偶，覺得自己「抽到壞籤」婚姻破裂，呈現大部份新住民嫁給台灣郎後，婚姻並不美滿，新二代對社會與自我的認同也碰到危機。

蔣志薇認為，許多人總是飢渴地試圖看見生命的多種面貌，我們可以從紀錄片得到太多從未有過的感受，《遙遠之地》記錄緬甸華人為了討生活的悲歡聚散；陳樂晞導演《不具名：自由的代價》，則描述香港人為追求自由走上街頭，他們如何看待自由民主的台灣？又帶著怎樣的想法，面對自己曾經的傷口。

蔣志薇表示，Giloo紀實影音平台放映時間為7月1日至7月31日，公視+平台放映時間為8月1日至8月31日，更多的詳情，請搜尋新北市紀錄片官網及「感動，無所不在 新北市紀錄片系列活動」臉書專頁。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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