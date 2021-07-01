宅在家不無聊　新北推線上影展　邀大家欣賞10部紀錄片

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此外，鄭瑋萱導演《拉馬與拉拉》描述印尼移工二代在台灣的成長過程，最終他們返回印尼，但仍心繫台灣最美的人情味；宋妍菲導演《一家兩國》主角阿貴是越南籍配偶，覺得自己「抽到壞籤」婚姻破裂，呈現大部份新住民嫁給台灣郎後，婚姻並不美滿，新二代對社會與自我的認同也碰到危機。
蔣志薇認為，許多人總是飢渴地試圖看見生命的多種面貌，我們可以從紀錄片得到太多從未有過的感受，《遙遠之地》記錄緬甸華人為了討生活的悲歡聚散；陳樂晞導演《不具名：自由的代價》，則描述香港人為追求自由走上街頭，他們如何看待自由民主的台灣？又帶著怎樣的想法，面對自己曾經的傷口。
蔣志薇表示，Giloo紀實影音平台放映時間為7月1日至7月31日，公視+平台放映時間為8月1日至8月31日，更多的詳情，請搜尋新北市紀錄片官網及「感動，無所不在 新北市紀錄片系列活動」臉書專頁。
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