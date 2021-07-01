男吹冷氣24hr一個月！收帳單愣：被騙了　行家揭驚人真相

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▲網友分享自己吹冷氣24小時一個月，結果電費突然暴漲，讓他傻眼「省在哪」。（圖／記者張嘉哲攝）

你吹24小時當然是不可能省錢，這是很多人的迷思，開開關關跟長時間吹冷氣是兩回事，不能混為一談！

不要被再把開開關關與變頻省電原理混在一起討論了！