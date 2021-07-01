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男吹冷氣24hr一個月！收帳單愣：被騙了　行家揭驚人真相

▲炎炎夏日，不少人在家早已爽吹冷氣，加上現在因為疫情緣故，不少人足不出戶，成天開著冷氣享受的後果，即是承擔暴漲的電費。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲炎炎夏日，不少人在家早已爽吹冷氣，加上現在因為疫情緣故，不少人足不出戶，成天開著冷氣享受的後果，即是承擔暴漲的電費。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 12:03:04

炎炎夏日，不少人在家早已爽吹冷氣，加上現在因為疫情緣故，不少人足不出戶，成天開著冷氣享受的後果，即是承擔暴漲的電費。對此，就有網友分享自己聽說一級變頻冷氣開24小時電費也不會高到哪，結果實測之後發現根本沒省到，氣得直呼「不要再被騙了」，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「很多人說一級變頻的冷氣是長時間開啟比較省電，說吹24小時電費比開開關關還省，疫情之前我租屋處一個月差不多600元電費，六月在家工作我就實測開冷氣24小時吹一整個月，結果今天看電錶一算真的嚇到....竟然變1900元？誰說可以吹24小時的？省在哪啊？根本就不能省！發上來是希望有人不要再被騙了，乖乖定時睡覺就好」。

▲夏天偶爾會下午後雷陣雨，下過雨了以後，氣溫也就相對舒適一些；對此，就有網友好奇，下雨還會開冷氣嗎，貼文一出，掀起熱議。（圖／記者張嘉哲攝）
▲網友分享自己吹冷氣24小時一個月，結果電費突然暴漲，讓他傻眼「省在哪」。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「我也實測過＝＝發現電費真的暴漲...最好是有比較省」、「實測過+1一個月300變1200，超傻眼」、「吹過10天24小時，差不多就要90度電」、「去年也是看有人開24hr電費一千多，跟著開結果四千多TAT」、「終於有人講出我的心聲＝＝一級變頻是比窗型定頻省，但根本沒到可以吹24小時」、「我只能說，不信邪的人可以測試，開24小時吹一整個月，看電費會不會爆掉，過來人警示你了」。

對於網友裝置一級變頻冷氣狂吹24小時，電費卻還是暴漲的問題，《NOWnews》也採訪到電器行莊老闆，他表示「變頻冷氣比較省電這是事實，開開關關也真的會比較耗電！但是，你吹24小時當然是不可能省錢，這是很多人的迷思，開開關關跟長時間吹冷氣是兩回事，不能混為一談！網路上說什麼兩個月電費1000多，這真的是不可能，要不是他房間坪數小到不行，不然就是外頭溫度不高就開冷氣，導致壓縮機運轉時間很短，否則絕對不可能！」

莊老闆進一步表示「變頻冷氣的原理在於室內到達設定溫度到時，會以低頻運轉維持溫度，所以這時候是比一般定頻、窗型冷氣省電沒錯，但假設你一天吹冷氣只會吹8小時，結果開了24小時，多開了16小時的用電量，那麼即使變頻再怎麼省，耗電功率還是不斷在運轉，絕對還是大於你吹8小時的電費，也比定頻吹幾小時更貴，更何況吹了一整個月都沒關機！要變頻省電絕對是不能開24小時的，不要被再把開開關關與變頻省電原理混在一起討論了！」（編輯：張嘉哲）

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