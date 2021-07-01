台股創新高！買航運2個月「爽賺年薪」　釣神人精闢分析

美股走揚，台北股市今（1）日開盤漲45.73點，加權股價指數以17801.19點開出，隨後再創歷史新高來到17841點，而航運族群仍是撐盤要角，對此，就有男網友發文，表示玩航運股兩個月，就讓他「爽賺年薪」，貼文一出，也釣出神人列點精闢分析。





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該名男網友昨（30）日在社群平台《Dcard》發文，表示玩了航運股兩個月，就讓他爽賺了一整年的年薪，而從他PO出的截圖可以看到，總損益為「811,866元」，讓他實在藏不住喜悅，直呼「謝謝航海爸爸，畢業，高歌離席」。





▲一名男網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也釣出一名神人列點精闢分析，分享自己個人的筆記看法與理由。第一，第三季通常是航運的旺季，Q1淡季就賺到7、8塊了，Q2數據等6月自結出來揭曉，但一定會高於Q1，因為漲價後的運價合約開始生效，更不用說後面Q3、Q4了；第二，船舶的準點率現在還是不到40%，有些地方甚至只有30%，過往正常年約落在70%；第三，大陸鹽田港爆發感染加劇塞港，一堆船卡在香港外海進不去也出不來，最近東南亞多國也都重新封城，而美國的碼頭工人可能會在工會的主導下發起罷工（船公司賺那麼多錢，不分一些給工人漲漲薪資怎麼行呢）？





第四，SCFI（上海貨櫃運價指數）仍然持續上漲，較上週增長37.04，目前為3785.4；第五，海運三雄全年eps若以Q1進行估算，7到8塊取中間值7.5，假設後面三季皆與Q1持平，7.5X4=30塊，給予10倍PE，目標價30X10=300塊，而這只是最最最保守的估計，更不用說萬海現在已經突破300了，陽明、長榮300真的只是時間問題 。





第六，以基本面為主，技術面是用來做波段的，短線看5日，波段看10日；第七，美國即將解封，最快8月最遲年底，當然還有Delta變種病毒的變因存在，重點是各行業的庫存皆處於低檔，急需回補，航運需求進一步增加，年底還有萬聖節、感恩節跟聖誕節傳統節慶的消費行情。





最後，他更表示「我的操作原則上只買不賣，當然看到不錯的波段也會適當加減倉做一下，但只要見綠就是加碼，最好跌停讓我進去撿，船長都好心回頭載客了還不上船嗎，綜合以上所述，現在的價格真的還在山腰，實在是沒有離席的理由」。





不過，最後也要提醒投資人，不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，事前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）





▲神人精闢分析。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲神人精闢分析。（圖／翻攝自《Dcard》）