投資放「銀行定存」不如買金融股？全場吐1觀念：太菜了
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試，上漲時比起「銀行定存」利率更是來得好，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「投資放『銀行定存』是不是不如拿去買金融股？」沒想到全場網友卻點出一個觀念，直言「真的太菜了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-01 12:04:13｜2021-07-01 12:46:49
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「放銀行定存，不如買金融股？」的文章表示，「請問這是常識嗎？錢放銀行定存，利率比買金融股有固定配息配股的還低，那是什麼人還放銀行定存阿？金融股就選個穩定的就好了阿？不用怕跌吧？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不要當銀行的客戶，要當銀行的股東」、「金融隨便買，殖利率都屌打定存」、「存款有保險，股票有風險」、「金融股還是會跌，而且不小」、「認為金融股不會跌的是沒經歷過次貸風暴嗎」，更點出1觀念「分散投資」直言「投資本來就是要分散」、「傻子才只選其一操作」。
諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯托賓（James Tobin）在1981年說過「雞蛋不要放在一個籃子裡」，是以「分散投資」來「降低風險」的道理，利用不同資產間的風險差異，降低整體風險及投資組合的波動率。詹姆斯托賓早期的研究為凱恩斯主義的整體經濟學說提供了理論基礎，並最終发展成為當代的投資組合選擇和資產定價理論。在金融市場及相關的支出決定、就業、產品和價格等方面的分析做出了重要貢獻。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。