買萬海100股「手抖變100張」！他見金額嚇瘋　網喊：發了

台股今（1）日開盤漲45.73點，加權股價指數以17801.19點開出，隨後再創歷史新高來到17841點，而航運族群仍是撐盤要角，讓許多股民躍躍欲試；對此，接案做派對佈置的氣球達人柯男就表示，近日原本要下單萬海（2615）股票100股，豈料手抖，竟然按成100張，大約2千萬，還好額度不夠下不了單，讓他嚇得直呼「手不能亂抖啊」。





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氣球達人柯男昨（30）日在臉書粉專發文，表示因為疫情影響，不知不覺也兩個月沒有活動演出，而他也透露，目前自己的主要收入來源都是靠著自己寫的程式賺取收入，還有學習股票投資。





柯男接著說道，不過就在前幾天，它發生一件很蠢的事情，「要下單萬海股票100股，按成100張」，讓他嚇了一大跳，結果還好後來「額度不夠，下不了單」；後來他想說應該沒事了，怎知過了10分鐘，接到交易所的營業員打來問「你好，剛剛看到你想下單100張的股票，需要幫你調整額度嗎」，聽完這番話，也讓他嚇得直呼「拜託不用了」，因為一百張萬海，大概是2000萬，「手不能亂抖啊」。





▲氣球達人柯男在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《造型汽球柯男》）

事實上，航運類股近日獲資金青睞，昨（30）日「貨櫃三雄」萬海、長榮和陽明同步攻上漲停；今（1）日開盤仍是撐盤要角，萬海漲幅逾5％，最高攻上352元價位，創下掛牌以來新天價，而陽明早盤漲幅6％，最高來到195.5元，長榮早盤則是攻上200元大關，早盤最高攻上208元。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



