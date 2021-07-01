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好奇「皮蛋豬血糕披薩」味道！男一開秒暈倒　眾反讚賺到

▲必勝客推出全新披薩口味「香菜皮蛋豬血糕」，引發不少討論。（圖/爆怨2公社）
▲必勝客推出全新披薩口味「香菜皮蛋豬血糕」，引發不少討論。（圖/爆怨2公社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 13:58:31

知名Pizza店必勝客每隔一段時間，就會推出期間限定的「獨特口味」Pizza，往往都會引發熱烈迴響，而近日，必勝客又推出全新「香菜皮蛋豬血糕披薩」，（29）日開賣後，就吸引許多人上門購買，分享其真實口感。對此，就有網友分享自己也去朝聖購買「香菜皮蛋豬血糕披薩」，結果打開之後驚覺怪怪的，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「香菜被消失已經不稀奇了，除了香菜，我的還被消失了花生粉！299元...我到底買了什麼？」只見貼出的照片，披薩上面除了皮蛋、豬血糕以外，主打的香菜不見蹤影，而豬血糕必配的花生粉也沒有。

▲網友分享自己買到的香菜皮蛋豬血糕披薩沒有香菜跟花生粉。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友分享自己買到的香菜皮蛋豬血糕披薩沒有香菜跟花生粉。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「等等，這一款我可以....」、「這一款賺到啦！我就是不敢吃香菜跟花生粉的人＝＝」、「血賺新口味，又沒有香菜跟花生粉的邪教」、「沒香菜看起來舒服多了...」、「有人跟我一樣覺得這樣好吃點的感覺？」；不過也有網友認為「少了花生粉就不是豬血糕了」、「沒香菜沒靈魂，改差評」、「怎可能少香菜啦，誰還要吃豬血糕」。不過，後來原PO也表示自己有打電話去必勝客反應，店家表示會再補上一個。

而事實上，這款「香菜皮蛋豬血糕比薩」是必勝客期間限定的披薩，主打使用雲林小農契作香菜與花生粉，搭配滷香豬血糕搭配Q彈皮蛋，與莫札瑞拉起司和必勝客薄脆餅皮混搭而成，衝擊味蕾與視覺的全新商品，在還沒開賣就引爆轟動，開賣後更是討論不斷。（編輯：張嘉哲）

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