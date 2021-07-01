COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

爽買好市多「頂級牛肉」！她一翻面卻臉綠了　內行揭關鍵

▲一名女網友表示自己在好市多買「頂級牛肉」，上面油花看起來都很漂亮，豈料一翻面看到下層「全是肥油」，讓她秒臉綠，貼文一出，就有內行人揭關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲一名女網友表示自己在好市多買「頂級牛肉」，上面油花看起來都很漂亮，豈料一翻面看到下層「全是肥油」，讓她秒臉綠，貼文一出，就有內行人揭關鍵。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 14:36:15

許多人在挑選牛肉時，除了考慮價格以外，也會觀察牛肉的色澤、油花等，不過，就有一名女網友發文抱怨，表示自己在好市多買「頂級牛肉」，上面油花看起來都很漂亮，豈料一翻面看到下層「全是肥油」，讓她秒臉綠，貼文一出，就有內行人揭關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（30）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨，表示她以前都是買牛小排，這是第一次在好市多買prime等級的牛梅花燒烤片，「上面一層看起來都是很漂亮的油花，結果下面一層全都是這樣的肥油」。

▲女網友PO出在好市多購買的牛肉。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友PO出在好市多購買的牛肉。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原PO接著說道，如果是平均擺放，讓消費者能清楚看到，她是「可以接受的」，但是上面油花漂亮，下面卻是肥油的擺法，讓她有些無言「但這樣，有被欺騙的感覺，大家會如何處理呢」？

▲女網友分別拍了上、下層牛肉。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友分別拍了上、下層牛肉。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「Costco是量販店，不是肉鋪啊」、「肥油可以割一塊塊下來冷凍，之後要煎牛排熱鍋時丟下去當作butter的替代品」、「那個油，其實還蠻不錯的，切下來另外放。煎牛肉、炒菜時都可以用，不用傷腦筋要放什麼油」、「整塊肉本來就有油多油少的地方，他只是把整條肉漂亮放上層醜的放下層，沒技術就是給人家賺，有技術就自己挑肉自己切」、「很多商品都是這樣，一整箱的水果也是如此」。

但也有網友認為，「一堆人說原本就會有肥的部分，但你不要藏在下面吧，你應該攤開讓大家看到，買不買由我決定，不是由你強迫我買回家才發現」、「並不是說不能放肥肉，但是至少平均放在人家看得到的地方，自己要拿就沒話說，這樣通通藏在最下面就感覺有被騙」、「幾乎都這樣上層漂亮下層做怪。我也覺得平均擺放心甘情願，這樣感覺不老實」。

其中，就有內行網友表示，「好市多員工有回覆過我的疑問，他說因為是整塊肉秤重後去切片，所以不可能整塊肉都是我們想要的樣子。這答案我能接受」、「把商品比較漂亮的部分擺出來，不管賣什麼都是一樣的啊。而肉品的總和價值已經呈現在單價上了，因為會有這些部分，所以才是這樣的價格。只要肯多花錢，絕對可以買到整盒都油花勻稱的牛肉」、「如果全部都要精修成表面那種質量，1kg可能要賣你1100了，什麼價格拿到什麼品質啊」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.27%13.73%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.39%82.61%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.45%7.55%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.3%15.7%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.16%90.84%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀