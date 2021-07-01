爽買好市多「頂級牛肉」！她一翻面卻臉綠了　內行揭關鍵

許多人在挑選牛肉時，除了考慮價格以外，也會觀察牛肉的色澤、油花等，不過，就有一名女網友發文抱怨，表示自己在好市多買「頂級牛肉」，上面油花看起來都很漂亮，豈料一翻面看到下層「全是肥油」，讓她秒臉綠，貼文一出，就有內行人揭關鍵。





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該名女網友昨（30）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨，表示她以前都是買牛小排，這是第一次在好市多買prime等級的牛梅花燒烤片，「上面一層看起來都是很漂亮的油花，結果下面一層全都是這樣的肥油」。





▲女網友PO出在好市多購買的牛肉。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲女網友分別拍了上、下層牛肉。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

但也有網友認為，「一堆人說原本就會有肥的部分，但你不要藏在下面吧，你應該攤開讓大家看到，買不買由我決定，不是由你強迫我買回家才發現」、「並不是說不能放肥肉，但是至少平均放在人家看得到的地方，自己要拿就沒話說，這樣通通藏在最下面就感覺有被騙」、「幾乎都這樣上層漂亮下層做怪。我也覺得平均擺放心甘情願，這樣感覺不老實」。





其中，就有內行網友表示，「好市多員工有回覆過我的疑問，他說因為是整塊肉秤重後去切片，所以不可能整塊肉都是我們想要的樣子。這答案我能接受」、「把商品比較漂亮的部分擺出來，不管賣什麼都是一樣的啊。而肉品的總和價值已經呈現在單價上了，因為會有這些部分，所以才是這樣的價格。只要肯多花錢，絕對可以買到整盒都油花勻稱的牛肉」、「如果全部都要精修成表面那種質量，1kg可能要賣你1100了，什麼價格拿到什麼品質啊」。（編輯：郭佩蓉）



