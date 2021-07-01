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爸爸手機藏「小三家庭照」！女兒理性反應曝光　網全認同

▲有位女網友意外目睹爸爸手機相簿中的「小三家庭照」，她後續的反應及處理方式，更獲得不少網友讚賞。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有位女網友意外目睹爸爸手機相簿中的「小三家庭照」，她後續的反應及處理方式，更獲得不少網友讚賞。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 15:21:12

俗話說「清官難斷家務事」，當家庭中出現問題時，能解決根源的就只有自家人。就有位女網友意外目睹爸爸手機相簿中的「小三家庭照」，她後續的反應及處理方式，更獲得不少網友讚賞。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「有天爸爸出差回來，說要給我看當地風景照，我看他翻著相簿，突然看到類似一家四口照片，本還以為是我跟我弟小時候，我就手直接點下去，結果照片裡的孩子是兩個男孩，女人也是一個陌生的面孔，我爸馬上滑掉臉炸紅」。「那是你的小孩嗎？」原PO立刻開口問，但爸爸只低頭沉默不語。

原PO沒有產生激動情緒，更冷靜梳理完整邏輯，對爸爸喊話「如果你有另一個家庭，那你應該讓媽媽知道，她就不再需要幫你照顧阿嬤，也不再需要服侍你這一大家傳統的家庭，他有權，去追求真心專一對她的人。你不能享受著媽媽對你整個家庭付出的同時，還對她不忠。媽媽當初為了你長期出差，需要照顧兩個孩子，辭了工作，你把該給媽媽的錢給她，讓她去追求自己的幸福吧，你不值得擁有我媽」。

▲原PO得知爸爸有另一個家庭時，冷靜分析責任歸屬引起網友盛讚。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO得知爸爸有另一個家庭時，冷靜分析責任歸屬引起網友盛讚。（圖／翻攝Dcard）
原PO最後也替媽媽抱屈「因為我的家庭很傳統，從小我就覺得媽媽太愛爸爸，受了一肚子委屈，還跟我說什麼家和萬事興。我出社會後，甚至覺得我媽該跟爸爸離婚，太痛苦的婚姻，為什麼要繼續辛苦的維持著」。

完整遭遇曝光也引發網友關注，原PO的反應及處理應對，更獲得網友讚賞「妳頭腦清楚分析責任歸屬」、「確實在現實生活中有的，這還發生在我初戀女友的家庭裡，他爸就是這樣的例子」、「後面這段好有道理，完全跳脫愛不愛這件事，太佩服了」、「雖然很理性，若是媽媽太愛爸爸這就無解」。（編輯：潘毅）

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