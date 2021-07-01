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視察公有市場攤商施打疫苗　林右昌：盼12日後能順利解封

▲林右昌今日由產發處的同仁陪同下，前往市場視察攤商施打疫苗的情況。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌今日由產發處的同仁陪同下，前往市場視察攤商施打疫苗的情況。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-01 15:21:35

基隆市府積極推動市場防疫，除要求攤商「雙罩一套」，今（1）日更開始為信義、仁愛、成功及果菜4個市場的攤商施打疫苗；基隆市長林右昌樂見基隆率先提出「雙罩一套」的倡議，得到中央支持成全國指引，希望攤商施打後，保護自己，也保護消費者。

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林右昌今日由產發處的同仁陪同下，前往市場視察攤商施打疫苗的情況，並叮嚀大家施打後要多休息、多喝水；林右昌指出，在攤商完成2劑疫苗施打前，每14天會為公有市場合法攤商做一次快篩，希望保護整個傳統市場的消費環境，大家都放心就能多一些消費，這對後續解封後的經濟提升會有助益，也安定民心，另公有市場攤商的租金紓困，將延長到7月底前。

林右昌表示，中央日前公布批發市場指引，要求所有批發市場採「兩罩一套」，基隆市在市場管理是率全國之先，樂見基隆率先提出「雙罩一套」的倡議，得到中央支持成為全國指引；看到整個疫情趨勢有趨緩，基隆市一週內兩次「加零」，大家繼續努力，離7月12日還有一點時間，這幾天不要放鬆，期待12日後能順利解封，相信這是全民共同的期待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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