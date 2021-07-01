影／媽看電視虎斑貓竟「揮喵拳倒退」　網：看到拍咪啊？

這是看到什麼了嗎？住在新北市的網友娜娜這天正在看電視，不料看到一半虎斑貓「咪咪」突然靠著牆壁站起來，對著空氣「揮貓拳」，還一邊開飛機耳一邊驚恐地「倒退嚕」，讓娜娜看了傻眼表示：「有人知道牠在幹嘛嗎？」。

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▲目前2歲的咪咪是娜娜的心頭寶貝。（圖／網友娜娜授權提供）

× ▲目前2歲的咪咪是娜娜的心頭寶貝。（圖／網友娜娜授權提供）

娜娜受訪時表示目前2歲的咪咪是她在臉書看到有人送養的貓咪，當時牠只有兩個多月，帶回家後發現牠從小就愛玩你丟我撿的遊戲，晚上一定鑽到被窩陪娜娜睡覺，早上會準時叫她起床放飯，是一隻很安靜但也很聰明的貓咪。唯獨牠非常怕陌生人，有一次到獸醫院做節育手術，術後娜娜準備去接牠回家時，一到門口一位護士小姐驚慌地請她到裡面將咪咪抱出來，因為牠不停在鐵籠裡吼叫，沒有人有辦法靠近牠，但是一聽見娜娜叫牠竟然立刻安靜下來，讓她知道自己是她生命中的唯一，也因此更加疼愛咪咪。

▲娜娜擔心牠平時在家無聊，後來養了「寶貝」陪牠作伴，一開始咪咪對牠又吼又打，幸好經過一陣子磨合，兩隻貓現在會一起玩耍、一起看小鳥。（圖／網友娜娜授權提供）

× ▲娜娜擔心牠平時在家無聊，後來養了「寶貝」陪牠作伴，一開始咪咪對牠又吼又打，幸好經過一陣子磨合，兩隻貓現在會一起玩耍、一起看小鳥。（圖／網友娜娜授權提供）

不過娜娜擔心咪咪平時在家無聊，後來又養了一隻藍貓「寶貝」跟牠作伴，殊不知咪咪一開始超級生氣，對牠又吼又打，還對娜娜生氣了好幾天，幸好經過一陣子的磨合兩隻貓終於能和平共處，除了偶爾爭風吃醋，平時還是一起玩樂、一起在窗邊看小鳥。只是咪咪還有一個怪癖，就是有時候會站起來討吃，日前娜娜在看麥可傑克森的演唱會，沒想到看到一半咪咪竟然靠在牆邊，兩隻小手手不停在空中揮啊揮，甚至一臉驚恐、開著飛機耳一邊「倒退嚕」，像狐獴一樣躲在角落頻頻探頭，彷彿看見什麼奇怪的東西，讓娜娜看了不禁傻眼表示：「

有人知道牠在幹嘛嗎？平常我都在看電視，應該牠們都習慣了耶……搞不清楚牠怎麼了？

」。

▲日前娜娜在看麥可傑克森的演唱會影片，沒想到咪咪突然在一旁搞怪……竟然站起來對空氣揮喵拳！（圖／網友娜娜授權提供）

× ▲日前娜娜在看麥可傑克森的演唱會影片，沒想到咪咪突然在一旁搞怪……竟然站起來對空氣揮喵拳！（圖／網友娜娜授權提供）

▲開著飛機耳，一臉詭異地倒退嚕躲到角落！（圖／網友娜娜授權提供）

× ▲開著飛機耳，一臉詭異地倒退嚕躲到角落！（圖／網友娜娜授權提供）

▲咪咪：那裏好像怪怪的？（圖／網友娜娜授權提供）

× ▲咪咪：那裏好像怪怪的？（圖／網友娜娜授權提供）

咪咪的影片分享到貓咪社團後，許多網友都忍不住笑說：「牠是不是看到了什麼？」、「有隱形的朋友」、「不要問，妳會怕」、「沒事沒事，學Michael跳舞而已」、「看到拍咪啊？」、「會不會養這麼久才發現其實牠是狐獴」、「太吵了牠緊張啦」現在快來一起看看咪咪的影片吧！（編輯：陳珮瑜）