為賺錢忍了！客點「這根」外送員硬載 停紅燈路人也尷尬
外送平台近年來崛起，不僅能夠點到熟食、手搖，近日也與越來越多平台簽約合作，包括販售生鮮雜貨的超市、大賣場都有，讓民眾在家也能輕鬆購物。不過，近日就有網友分享自己接到大賣場的訂單，結果客人點的物品令他非常尷尬，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-01 15:51:38
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「都插成這樣了，下次要不要乾脆買甘蔗？真的讓人翻白眼」只見貼出的照片，外送箱後面插著一根黃褐色的東西，因為長度過長，根本放不下外送箱。原PO解釋「這是大賣場販售的牛蒡，長度長到放不下，只好讓一截露在外面，騎在路上尷尬送餐」。
貼文一出，網友紛紛回應「之前也看過有人插這樣載，停紅燈真的很尷尬，路人都在看，原來這是牛蒡」、「不要懷疑，如果大賣場有賣整支甘蔗的話，還是有人會點的」、「我也送過牛蒡，根本不知道怎麼擺放」、「你要綁紅線讓後車注意，不然等等就插上去了哈哈」、「如果真的有賣甘蔗無法想像畫面....」。
不過，事實上，由於外送員都是騎乘機車運送餐點及用品，先前就多次傳出客人爆點「飲料」、「衛生紙」等民生用品，導致外送員運送困難，也大幅增加運送的危險性，因此有不少外送員也呼籲「希望民眾不要把外送平台當作是用貨車運送，考量機車能乘載的物品量再下訂單」。（編輯：張嘉哲）