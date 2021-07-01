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家中挖出「紅色跑車」模型！眾嗨曝用途：30年前必備神器

▲有網友翻出家中的紅色跑車「模型」，勾起眾多網友的童年回憶。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲有網友翻出家中的紅色跑車「模型」，勾起眾多網友的童年回憶。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 16:05:28｜2021-07-01 16:07:49

隨著科技進步的速度加快，各種電子產品也越來越容易被汰換，但只要整理家中看見時，又能喚起各種回憶。就有網友翻出家中的一輛「紅色跑車」模型，真實用途曝光也引發不少網友的童年回憶。

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發文貼出照片，桌面上擺放著一輛紅色跑車，上方還可以掀開，內部結構則看不到，他隨後也附註「看懂這個的應該至少有30歲了」。

▲錄影帶的功能早已被光碟以及各種新科技淘汰，越來越少見。（圖／翻攝Pexels）
▲錄影帶的功能早已被光碟以及各種新科技取代，越來越少見。（圖／翻攝Pexels）
不少網友看完後童年回憶也被喚起，「啊！好眼熟，VHS迴帶機」、「我家是黑色的，小時候都拿來玩，那時都去百事達」、「我32歲，童年有這個，被我們小孩玩壞」、「錄影帶看完用這個倒轉比較快，用錄放影機倒轉超級慢」、「我媽媽以前都用這個的錄音帶看港劇」、「我家以前每天十幾台在用，好懷念」、「在倒帶的時候，車頭燈還會亮，很猛」、「以前每家都會有一台，30年前的追劇神器」。

▲有不少網友一秒看出跑車模型的功能。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲有不少網友一秒看出跑車模型的功能。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
過去台灣不少家庭中都有相似的紅色跑車模型，其實是「VHS倒帶機」，因為錄影帶是以線性的方式儲存資料，因此若放映到最後面，需要將磁帶再卷到最前面才能播放，VHS倒帶機是專門進行錄影帶倒帶的設備，速度比錄影機內建的倒帶功能快很多，也避免錄影機磁頭的磨損，用壞錄影帶。（編輯：潘毅）

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