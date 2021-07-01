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整盒水餃下鍋煮！他咬一口反胃：真的全毀　老饕秒懂痛點

▲水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，是不少人愛吃的食物。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，是不少人愛吃的食物。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 16:09:39

水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，尤其現在防疫期間，不少人都會到賣場購買水餃來囤放，只要肚子餓，下鍋幾分鐘就可以馬上吃，非常便利。近日，就有網友分享自己煮了水餃之後，吃一口就馬上反胃，其真實原因曝光，引發不少人有共鳴。

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原PO在PTT貼文指出「我中午在煮水餃的時候，煮了最愛吃的鮮蝦水餃，下了一整盒，結果吃一口發現竟然是玉米水餃，不知道是誰把玉米水餃放到鮮蝦水餃的盒子裡面害我煮錯，美味的一餐就這樣毀掉，到底是誰發明玉米水餃的，真的有夠難吃」。

▲美女營養師朱瑞君近日在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」（示意圖／取自Pixabay）
▲網友表示自己下了一整盒鮮蝦水餃，結果撈起吃卻是玉米口味，讓他超崩潰。（示意圖／取自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「玉米水餃真的是連沾醬都救不回的水餃口味＝＝」、「玉米水餃我也不行...重點是玉米塞一堆成本便宜還賣很貴」、「吃水餃咬到甜玉米，心情真的很糟」、「玉米水餃吃起來甜甜的，跟豬肉餡就不搭」、「吃內餡咬到玉米真的很崩潰，口感都不對」、「玉米不到難吃啦，但跟鮮蝦比真的有一段距離」。

不過，也有人認為「比韭菜的還好吃吧，吃完嘴很臭」、「玉米水餃很好吃啊，哪裡有問題」、「其實還不錯吃，包香菜的才是邪魔歪道」、「只能說餃子很多內餡比玉米還可怕的」、「鮮蝦很多都是放塑膠脆感的蝦子，那更母湯」。（編輯：張嘉哲）

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