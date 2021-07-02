影／加拿大人不知道台灣 卻因「這」狂讚：救了我的命
加拿大YouTuber飛利浦與家人一起經營YouTube頻道「Tan TV/三語家庭」，由於姊夫是台灣人，頻道時常分享推廣台灣文化給外國人的有趣影片。先前飛利浦至街頭訪問加拿大人，企劃推出「將台灣介紹給至少1000個外國人」的系列街訪影片，在近期其中一集的影片中，一位加拿大女孩雖對台灣了解不深，卻因為「這個」狂讚台灣：「台灣救了我的命」。
影像中心/綜合報導
2021-07-02 10:00:00
飛利浦訪問到幾組加拿大民眾，大多對台灣僅存於「亞洲國家」、「Made in Taiwan」的形象，比照常被搞混的泰國來說，台灣印象甚至有讓人感覺過於擁擠，而非風景名勝的感覺。飛利浦也向加拿大民眾推廣，「左宗棠雞」、「珍珠奶茶」其實來自於台灣，台灣也有許多美不勝收自然景色，這讓許多加拿大人感到相當吃驚，對於台灣是「亞洲第一個同性婚姻合法的國家」也感到相當訝異，認為台灣是一個開放進步的國家。
其中一組加拿大女孩們，對於台灣認識不多，但當聽到「珍珠奶茶」來自台灣，其中一位天天喝珍奶的加拿大女孩，甚至謝謝台灣發明珍珠奶茶：「我覺得是史上最棒的東西，台灣救了我的命」。大多民眾在飛利浦的「科普台灣」之下，對於未來疫情結束後，訪台旅遊的興趣增高許多。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：Tan TV/三語家庭
完整影片：https://youtu.be/v6PPP446cTk