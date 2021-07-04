影／指甲做的婚戒你收嗎？聚沙成塔製成「黑鑽石」！

擁有一枚漂亮的鑽戒，是不少女性在結婚時的夢想，一方面象徵至死不渝的愛，一方面更象徵男性對家庭負責任的開端。但是擁有一枚鑽戒，其實對收入、財富狀況的要求極高，Youtube頻道「kiwami Japan」這次就顛覆大家印象，用隨處可得的材料「指甲」製作一個黑鑽石，進而完成超漂亮的「黑鑽戒」。
影像中心/綜合報導
2021-07-04 18:00:00
指甲分為手指甲或腳趾甲，是哺乳類動物長於肢體指前端的，由皮膚角質層硬化的一層硬物，指甲的作用是保護末節指腹避免受損傷，維護其穩定性，即便剪掉，也會自動重生，因此相當適合作為「免費原料」，但是具體要怎麼操作，才能化腐朽為神奇，讓角質變成鑽石呢？
影片中可見，頻道主將花費數個月囤積起來的指甲，經過不少工序後順利打磨成粉，以方便塑形、加工。接著煮成膠狀後加熱，放入模具中打磨形狀，一顆漂亮精緻的黑鑽石就此誕生。
除了鑽石，放置用的指環也相當重要，若是不去外面購買現成品，自己動手做也是一個選項，雖然過程較為繁雜，但是全程手工，在送給對方的時候也會更具誠意。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：kiwami Japan
完整影片：https://youtu.be/JKi85QNr7zo