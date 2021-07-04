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影／指甲做的婚戒你收嗎？聚沙成塔製成「黑鑽石」！

▲指甲做成的黑鑽石，看起來相當漂亮。（圖／kiwami Japan 授權）
▲指甲做成的黑鑽石，看起來相當漂亮。（圖／kiwami Japan 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-04 18:00:00

擁有一枚漂亮的鑽戒，是不少女性在結婚時的夢想，一方面象徵至死不渝的愛，一方面更象徵男性對家庭負責任的開端。但是擁有一枚鑽戒，其實對收入、財富狀況的要求極高，Youtube頻道「kiwami Japan」這次就顛覆大家印象，用隨處可得的材料「指甲」製作一個黑鑽石，進而完成超漂亮的「黑鑽戒」。

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▲將長長的指甲收集起來，作為黑鑽石的原料。（圖／Kiwami
▲將長長的指甲收集起來，作為黑鑽石的原料。（圖／kiwami Japan 授權）
指甲分為手指甲或腳趾甲，是哺乳類動物長於肢體指前端的，由皮膚角質層硬化的一層硬物，指甲的作用是保護末節指腹避免受損傷，維護其穩定性，即便剪掉，也會自動重生，因此相當適合作為「免費原料」，但是具體要怎麼操作，才能化腐朽為神奇，讓角質變成鑽石呢？

▲經過加工，漂亮的黑鑽石就誕生了。（圖／Kiwami
▲經過加工，漂亮的黑鑽石就誕生了。（圖／kiwami Japan 授權）
 

影片中可見，頻道主將花費數個月囤積起來的指甲，經過不少工序後順利打磨成粉，以方便塑形、加工。接著煮成膠狀後加熱，放入模具中打磨形狀，一顆漂亮精緻的黑鑽石就此誕生。

 

除了鑽石，放置用的指環也相當重要，若是不去外面購買現成品，自己動手做也是一個選項，雖然過程較為繁雜，但是全程手工，在送給對方的時候也會更具誠意。（文字編輯：沈傳恩）

▲就連指環也可以透過手作完成。（圖／Kiwami
▲就連指環也可以透過手作完成。（圖／kiwami Japan 授權）
▶感謝授權：kiwami Japan
完整影片：https://youtu.be/JKi85QNr7zo

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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