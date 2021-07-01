因疫情不出門47天！他見家中電費「暴增5倍」　網爆共鳴

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不少網友看完後也紛紛回應「我家三台冷氣也是幾乎24小時吹爆，不敢想像帳單」、「我三級警戒到現在，冷氣沒關過，都覺得冷氣快壞了」、「這次的還好，下一次的才驚人」、「我上個月就3千了，這個月剉咧等」、「我電費也暴增五倍，房東還傳訊息關心我，教我冷氣調高兩度加電扇，比較省電」。
不過也有人表示，「我沒暴漲欸，因為從不開冷氣，夏季電費不實施真的賺到」、「去年同期2304，如果去年白天有出門上班，最熱的時間你不在家，冷氣用的少。今年整天在家開冷氣，大概也差不多忙這個價格吧」、「待在家時間長了，平均下去真的沒貴多少」。
行政院也在日前拍板，將6月的夏季電價暫緩實施，扣除原本就不受夏季電價影響、用電在120度以下372萬戶，估約1000萬戶受惠，若以夏月家戶平均用電434度計算，每戶約可省下124元，預計電費減收14億元。（編輯：潘毅）
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