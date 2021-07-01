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因疫情不出門47天！他見家中電費「暴增5倍」　網爆共鳴

▲有網友發現長時間待在家，讓用電量大爆增，貼文曝光也引發網友共鳴。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲有網友發現長時間待在家，讓用電量大爆增，貼文曝光也引發網友共鳴。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 16:40:26｜2021-07-01 16:41:53

受到本土疫情影響，台灣從5月19日進入三級警戒，至今已經超過1個多月時間，多數民眾也減少出門次數。不過就有網友拿到電費帳單，發現長時間待在家，讓電費大爆增，貼文曝光也引發網友共鳴。

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發文提到，「疫情關在家至今47天，今天收到電費，上期887元，這期4423元，差距將近5倍，各位的電費也有暴增嗎？」圖片中也顯示，原PO家中用電量為1389度，跟上期比較多了318%，跟去年同期對比則多了92%。

不少網友看完後也紛紛回應「我家三台冷氣也是幾乎24小時吹爆，不敢想像帳單」、「我三級警戒到現在，冷氣沒關過，都覺得冷氣快壞了」、「這次的還好，下一次的才驚人」、「我上個月就3千了，這個月剉咧等」、「我電費也暴增五倍，房東還傳訊息關心我，教我冷氣調高兩度加電扇，比較省電」。

▲有網友分享電費暴增的經歷，引起不少人關注討論。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享電費暴增的經歷，引起大家關注討論。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
不過也有人表示，「我沒暴漲欸，因為從不開冷氣，夏季電費不實施真的賺到」、「去年同期2304，如果去年白天有出門上班，最熱的時間你不在家，冷氣用的少。今年整天在家開冷氣，大概也差不多忙這個價格吧」、「待在家時間長了，平均下去真的沒貴多少」。

行政院也在日前拍板，將6月的夏季電價暫緩實施，扣除原本就不受夏季電價影響、用電在120度以下372萬戶，估約1000萬戶受惠，若以夏月家戶平均用電434度計算，每戶約可省下124元，預計電費減收14億元。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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