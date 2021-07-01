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O2Gether運動達人導購　馬拉松國手張嘉哲領軍

▲馬拉松國手張嘉哲加入O2Gether運動達人導購聯盟。（圖／摩曼頓提供）
▲馬拉松國手張嘉哲加入O2Gether運動達人導購聯盟。（圖／摩曼頓提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-01 16:39:26｜2021-07-01 16:52:46

運動產業巨擘摩曼頓旗下O2Gether運動生活平台攜手社群電商領導品牌SOOCKER搜客，共同推動「O2Gether運動達人導購聯盟」，服務全臺運動教練與意見領袖，結合O2Gether平台上豐富多元的運動休閒商品，除了協助消費者在參與運動課程時，能獲致更專業的商品建議，亦能變現個人在運動社群影響力，創造全新獲利模式，打造數位銷售力，該聯盟自6月啟動以來，已經有超過150位運動達人加入，共同見證運動達人社群電商元年的里程碑。

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新冠疫情來得又急又快，在三級警戒期間全臺運動場館被列入首波強制停業的產業之一，運動場館與運動教練首當其衝，營收瞬間降至谷底！因此「O2Gether運動達人導購聯盟」的推出，即是整合多元資源，期盼邀請運動教練與運動意見領袖的共同加入，將危機視為轉機，創建運動產業的嶄新藍海。

即刻加入「O2Gether運動達人導購聯盟」除可享有運動達人限時專屬見面禮、學員折扣碼、不定時舉辦的數位銷售力營造課程、還有機會獲得運動相關商品免費體驗！七月初更將開立首堂「O2Gether運動達人共學堂」，由馬拉松國手張嘉哲擔任講師，傳授疫情下產業內運動人的數位銷售能力。

全台知名運動連鎖通路摩曼頓目前超過200家門市，銷售逾70個品牌、上萬種運動休閒鞋款、服飾、配件。董事長林政男表示，近年來摩曼頓除了持續打造品牌專賣店、NBA STORE、GO WILD、INTERSPORT等多元型態的運動通路外，2020年更推出「O2Gether運動生活平台」，與全臺超過100家運動場館及專業教練聯手推廣各式運動課程和休閒體驗，並結合全球百大運動品牌的優質商品，為運動愛好者提供一站式的運動生活服務。

在此波疫情的巨大影響下，O2Gether運動生活平台除了協助教練推廣線上課程外，亦積極開創協助運動教練增加更多線上營收的機會；除可先化解解燃眉之急，並可長期培育運動教練的數位銷售力。林董事長進一步表示，「O2Gether很開心能與在社群電商營運已具備成熟技術架構的SOOCKER搜客攜手合作，在最短的時間裡打造「O2Gether運動達人導購聯盟」，結合O2Gether平台上豐富多樣的運動商品，提供運動場館與運動教練更方便的數位銷售武器，除了能讓核心教學業務增添專業性，亦能藉由商品推薦獲致額外的收入。」

甫加入導購聯盟的奧運馬拉松國手、也是「真男人文創商行」創辦人的張嘉哲，是台灣專業運動員成功轉型為創業家的經典代表，也相當期待O2Gether運動達人導購聯盟可以為台灣運動產業帶來新的契機。他分享，「運動員在線上線下經營社群，是在創造和累積自己的價值，並與粉絲之間創造更深的情感鏈結。運動員也最了解運動商品的優劣。O2Gether結合多元的運動商品，讓我們可以用很簡單的方式，結合自己的專業給予商品推薦，讓大眾可以更享受運動這件事，更能從中得到收入，繼續完成自己的運動夢想。」

沂動行銷執行長王秋鎮指出，搜客自2019年推出全臺首創的導購平台解決方案以來，即發揮達人關係管理的技術優勢，依據客戶的屬性與最適切的推廣者身份，協助包含全臺第二大的網購入口媒體平台、全台最大的家庭日用必需品上櫃電商，打造達人專屬導購平台，讓內容創作客或社區團主們，在分享好產品之際，也能輕鬆導購賺獎金，成為品牌在民間最得力的推廣大使。SOOCKER 搜客社群電商平台機制，提供達人註冊、導購任務領取、導購獎金認列的一站式解決方案，協助品牌做到更到位的數位轉型！

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