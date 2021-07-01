防疫旅館隔離免付費　高市宣布標準房型政府出

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為此，高雄市長陳其邁今日指出，要叫大家都居家隔離「實在是一個很痛苦的決定」，也感到很抱歉，「我的心情其實跟大家一樣感到擔心」，所以昨天市府做了檢討，把所有程序簡化，簡單講，以後假如住到防疫旅館，可以直接入住，若入住標準房型，所有金額由市府來處理，不需先繳納住宿費，只要辦妥入住登記手續即可，後續中央、地方的補助，住宿費用的代墊都由市府處理，入住防疫旅館時只需繳付個人額外的消費金額就好。
觀光局長周玲妏表示，確實發現市民進入防疫旅館時，可能仍在兵荒馬亂中，身上也沒有那麼多現金，過去防疫旅館的確採取一般旅館的方式，至少會收一部分訂金，但這次市長特別指示，要替所有市民想出一個更便民的方法。
周玲妏說，所以今日上午已經通令高雄市所有防疫旅館，凡是因應高雄市疫調匡列，到防疫旅館隔離的市民「一律不收費、直接入住」，盤整地方、中央所有的補助費用，就由市府觀光局統一窗口去申請，此次鳳山大樓隔離部分共入住防疫旅館共151房，今日統計69房已繳費、82房還沒繳費，已繳費的市民朋友會逐一聯繫退還款項，還沒繳的市民朋友都不需再繳納，由觀光局先代墊，請市民朋友放心。
觀光局並指出，各類型旅館設施及房間大小，制定收費標準自新台幣1500至2000元不等；且若因疫調匡列居家隔離者，市府整合中央及觀光局補助資源，先行代墊住宿費，入住防疫旅館時無需先繳住宿費用，解隔時只需繳付個人額外消費金額，另針對經濟弱勢者，也可安排免費入住澄清會館。
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