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防疫旅館隔離免付費　高市宣布標準房型政府出

▲高雄市長陳其邁說，要叫大家都居家隔離「實在是一個很痛苦的決定」，也感到很抱歉，市府經過檢討，今日宣布凡經高雄市疫調匡列隔離的民眾，若入住防疫旅館標準房型，所有的金額由市府來處理，民眾不需先繳納住宿費。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，要叫大家都居家隔離「實在是一個很痛苦的決定」，也感到很抱歉，市府經過檢討，今日宣布凡經高雄市疫調匡列隔離的民眾，若入住防疫旅館標準房型，所有的金額由市府來處理，民眾不需先繳納住宿費。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-01 16:51:43｜2021-07-01 17:11:10

因COVID-19疫情影響甚鉅，為確保社會大眾及個人、家庭等生命安全，高雄市長陳其邁在今（1）日防疫記者者會上宣布，未免隔離民眾一時拿不出這麼多錢，及申請補助需要時間等問題，若因疫調需求而被匡列隔離入住防疫旅館者，簡化入住流程，入住時無需先繳住宿費用，解另針對經濟弱勢者，也可安排免費入住澄清會館。

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鳳山某大樓在6月29日因出現跨樓層家戶5人感染，高市府採取斷然措施，召回大樓住戶採檢、隔離，清空大樓並實施大規模清消，但有民眾抱怨，若1家4口，1人1天1,500元，隔離14天，等於一次就要拿出84,000元，身上怎麼可能一時有這麼多錢。

▲高雄市政府宣布，凡經高雄市疫調匡列隔離的民眾，若入住防疫旅館標準房型，民眾不需先繳納住宿費，由市府整合中央及地方補助，代墊住宿費用。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府宣布，凡經高雄市疫調匡列隔離的民眾，若入住防疫旅館標準房型，民眾不需先繳納住宿費，由市府整合中央及地方補助，代墊住宿費用。（圖／高雄市政府提供）
為此，高雄市長陳其邁今日指出，要叫大家都居家隔離「實在是一個很痛苦的決定」，也感到很抱歉，「我的心情其實跟大家一樣感到擔心」，所以昨天市府做了檢討，把所有程序簡化，簡單講，以後假如住到防疫旅館，可以直接入住，若入住標準房型，所有金額由市府來處理，不需先繳納住宿費，只要辦妥入住登記手續即可，後續中央、地方的補助，住宿費用的代墊都由市府處理，入住防疫旅館時只需繳付個人額外的消費金額就好。

▲鳳山某大樓社區篩檢情形，目前除了確診個案外，未檢出其他的陽性個案。（圖／高雄市政府提供）
▲鳳山某大樓社區篩檢情形，目前除了確診個案外，未檢出其他的陽性個案。（圖／高雄市政府提供）
觀光局長周玲妏表示，確實發現市民進入防疫旅館時，可能仍在兵荒馬亂中，身上也沒有那麼多現金，過去防疫旅館的確採取一般旅館的方式，至少會收一部分訂金，但這次市長特別指示，要替所有市民想出一個更便民的方法。

周玲妏說，所以今日上午已經通令高雄市所有防疫旅館，凡是因應高雄市疫調匡列，到防疫旅館隔離的市民「一律不收費、直接入住」，盤整地方、中央所有的補助費用，就由市府觀光局統一窗口去申請，此次鳳山大樓隔離部分共入住防疫旅館共151房，今日統計69房已繳費、82房還沒繳費，已繳費的市民朋友會逐一聯繫退還款項，還沒繳的市民朋友都不需再繳納，由觀光局先代墊，請市民朋友放心。

觀光局並指出，各類型旅館設施及房間大小，制定收費標準自新台幣1500至2000元不等；且若因疫調匡列居家隔離者，市府整合中央及觀光局補助資源，先行代墊住宿費，入住防疫旅館時無需先繳住宿費用，解隔時只需繳付個人額外消費金額，另針對經濟弱勢者，也可安排免費入住澄清會館。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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