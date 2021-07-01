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讚阿嬤「芒果好吃」！隔天秒多一堆　全場眼睛亮了：幸福

▲最近適逢芒果旺季，有網友透露自己對阿嬤說了一句「芒果好吃欸」，隔天家裡立即冒出一堆芒果，讓大家好羨慕。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲最近適逢芒果旺季，有網友透露自己對阿嬤說了一句「芒果好吃欸」，隔天家裡立即冒出一堆芒果，讓大家好羨慕。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 17:40:13

最近適逢芒果產季，其鮮甜多汁的口感以及濃郁香氣，擄獲不少民眾的心，成為老饕們在盛夏時分的必吃水果之一，無論是直接吃或是當甜品都非常適合。就有位網友透露，自己日前吃完芒果對阿嬤說了句「這芒果好吃欸」，結果隔天下班回家立即發現家裡多了一堆芒果，讓他苦笑「要吃到什麼時候？」

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己日前下班後回家吃了兩顆阿嬤買的芒果，吃完後對阿嬤說了句「這芒果好吃欸」，當場阿嬤碎碎念的回覆了一串話，但原PO沒有聽清。結果隔天下班回家，家裡多一堆芒果，讓原PO苦笑直呼「要吃到什麼時候？」透露家裡只有自己愛吃水果，哥哥和弟弟都完全不吃，阿嬤的愛心芒果讓他既感謝又有些哭笑不得。

▲網友阿嬤買了許多芒果回來。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友阿嬤買了許多芒果回來。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「跟我阿嬤一樣，我只要隨口說了什麼好吃，然後…隔天開始就每天都出現，吃到會害怕」、「阿嬤疼孫的日常發揮」、「有阿嬤的孩子真幸福」、「阿嬤怕你餓啊」、「跟阿嬤說好吃，你就要有接下來一個月都出現那道菜的心理準備」、「我小時候說絲瓜好吃，我阿公就種絲瓜，每天晚上都有絲瓜吃，每天被問阿公種的絲瓜好吃嗎？現在沒有阿公...就沒有絲瓜了」。

另有網友建議處理成堆芒果的好方法，「打成汁，做冰棒」、「果肉切好冷凍當冰吃」、「切好放冷凍，芒果冰，很好吃！不會硬梆梆的！切塊不用小塊，可以咬」、「可以做芒果奶茶，芒果冰，芒果奶酪」、「做奶酪好吃」。（編輯：倪浩軒）

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