房市／房地合一2.0上路　移轉月增僅1%

統計各地政局最新公布的買賣移轉棟數資料，六都建物買賣移轉棟數為2.5萬棟，較上月僅微增1%，不過較去年同期成長27%，6月是房地合一2.0上路前，適用舊制的最後移轉時間，不過交易量幾乎和5月持平，對比第一次房地合一上路時，最後一個月移轉棟數暴增1倍來看，此次稅制的市場影響反應相對冷淡許多。
生活財經中心/綜合報導
2021-07-02 12:00:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，六月移轉還是會反映到部分4、5月的市場交易，加上可能還是有些交易，希望趕在7月1日前完成，才能適用房地合一2.0的舊制稅率，因此即使在疫情的影響下，買賣移轉棟數還維持相對熱絡的水準。
六都的買賣移轉棟數部分，台北市為2967棟大致較上月持平，但年增3成，新北市則是這波疫情的重災區，買賣移轉棟數為5609棟，月減14%，年增9%，新北市6月以鶯歌區、淡水區、板橋區減少較多，與上個月相較分別減少244棟、221棟、190棟，除受中古屋市場景氣影響外，鶯歌區、淡水區本期新成屋移轉棟數減少也是原因之一。
桃園6月移轉棟數為4239棟，月增9%年增11%，台中市為4753棟，月增10%年增30%，表現最好的則是台南市，6月移轉棟數3263棟，月增3成且年增7成，台南市前兩個月都有大量新成屋落成，應該是新成屋交屋數量增加，帶動移轉棟數走高，高雄市則是4196棟，月減7%但年增43%。
曾敬德表示，6月仲介業普遍交易狀況都出現下滑，下個月的移轉棟數應該就可以明確反應疫情的影響。