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房市／高雄剛需強勁　左營冒出頭

▲高雄6月份移轉棟數年增率破4成，其中，左營區交易表現亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄6月份移轉棟數年增率破4成，其中，左營區交易表現亮眼。（圖／NOWnews資料照片）

生活財經中心/綜合報導

2021-07-02 18:30:00

高雄市6月份買賣移轉棟數較去年同期成長4成以上，在地房仲分析，雖有疫情干擾，但高雄距離雙北比較遠，剛性需求支撐之下，此外，7月1日新稅制上路也有推波助瀾效果，才使買氣沒有暫歇。

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高雄市地政局公布6月份買賣移轉棟數為4196棟，與去年同期2940棟相較，年增率有42.7%的成長。其中，表現亮眼的行政區包括橋頭、左營、前金區，移轉棟數都較去年同期成長100%以上，楠梓區的年增率也有72%。

信義房屋文化店店長邱耀弘表示，5月中疫情爆發後，無論詢問量、帶看量、成交量均銳減，但隨著高雄疫情逐步被控制，剛性需求的買方開始回籠，雖然目前帶看量受限於部分社區仍有禁令，部分民眾也仍處於觀望，而略有縮水，但有剛性需求的買方，在疫情趨緩後已漸漸回籠，甚至有不少人是因疫情居家上班、子女在家上課，全家對於室內使用空間的需求更明顯，加速換屋的想法，因而出來看屋，因此，無論對於中古屋、新古屋，市場上都有一定的需求。

此外，邱耀弘表示，另一部分當然也與7月1日上路的實價登錄2.0、房地合一2.0新制有關，刺激預售屋主加速換約，提早獲利了結，例如過去可能希望轉手獲利至少100萬，如今2、30萬元就願意成交，相對也會吸引有揀便宜心態的買方在此時進場。

其中，左營區移轉棟數的年增率突破100%，表現十分亮眼。信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭觀察，從去年中至今年，買氣穩定維持不墜，5月下半個月爆發本土疫情，但高雄距離雙北畢竟比較遠，雖然仍不免有部分社區大樓暫停房仲帶看，但也有部分社區沒有設限，買賣的洽談能持續進行。

陳麗蘭也說，這波買氣以剛性需求的自住客為主，包括首購、換屋；以左營高鐵商圈為例，這2年有許多新成屋陸續完工，吸引周邊原本住在屋齡20多年大樓、華廈的住戶換屋，加上商圈愈趨成熟，也會有外區客往北高雄移動，造就疫情期間仍有穩定的交易量。

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