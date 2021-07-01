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銀行推銷信用卡！一聽失業「關懷3連問」　她直呼翻白眼

▲有女網友接到銀行推銷信用卡的電話，回覆自己因疫情失業後，對方繼續「關懷3連問」，讓她直呼翻白眼。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲有女網友接到銀行推銷信用卡的電話，回覆自己因疫情失業後，對方繼續「關懷3連問」，讓她直呼翻白眼。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 18:14:18

台灣COVID-19本土疫情趨緩，不過近期的全台防疫三級警戒已對許多民眾的生活造成影響，尤其餐飲業和觀光業更是備受衝擊，不少從業人員收入銳減，只能咬牙苦撐。就有位從事旅遊業的女網友透露，接到銀行電話想推銷信用卡業務，她回答自己因疫情停工後，對方緊接「關懷3連問」，讓她忍不住白眼翻到後腦勺，引發熱議。

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有位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己在旅行社上班，但是疫情爆發後外國觀光客不能入境，而台灣觀光團也受到本土疫情影響「被迫停業第三波」。而日前接到銀行電話推銷信用卡業務，原PO直接回答「不需要喔」，更直言自己所在的旅行社受到疫情影響，全停工了。

想不到對方很驚訝地接著詢問，「那旅行社有給基本費用，有個基本收入什麼的嗎？」原PO回答「當然沒有啊。」對方鍥而不捨再問「那現在是都沒有收入嗎？」原PO無奈「對啊。」對方竟又補一句，「那生活有影響嗎？都沒有收入什麼的。」原PO直呼「當然有（受影響）啊！」更說自己當下白眼已翻到後腦勺。

原PO最後不禁感慨，「因為疫情停業在家已經很鬱悶了，而且就算解封，我們的工作也無法很快就恢復，還被莫名的電話行銷重重一擊，我捶心肝啊。」網友則紛紛在底下留言回覆說，「有同感...國旅導遊路過」、「國旅導遊路過，抱抱」、「這…是行銷電話還是關懷電話」、「到底是要行銷的還是要市調的？問一堆，好奇寶包逆」、「銀行一直在人傷口灑鹽是要怎樣」、「這種都直接掛電話了」。（編輯：倪浩軒）

▲網友接到推銷信用卡的電話，結果卻有種被在傷口上灑鹽的感覺。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友接到推銷信用卡的電話，結果卻有種被在傷口上灑鹽的感覺。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
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