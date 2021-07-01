議員媒合善心團體捐1,000萬　助高雄防疫

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市議員邱俊憲體恤市府員工在執行防疫業務時，須接觸許多民眾，在今（1）日特地捐贈100個防護面罩，為防疫盡一份心力，更代表地方善心人士團體將1,000萬支票捐助給高雄市政府社會救助金專戶，指定作為防疫專用，並代轉達對市長陳其邁，及市府努力推動相關工作的感謝與支持。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-01 18:00:23｜2021-07-01 18:16:54
民進黨高雄市議員邱俊憲表示，疫情當下，需要大家齊心抗疫，除個人捐贈100個防護面罩給市府第一線人員使用之外，更媒合善心團體捐助1,000萬作為防疫專用；邱俊憲指出，多年前與該團體結緣相識，近日該團體主動洽詢，希望能將善款轉交給市府，期盼來自民間的善心能夠支持政府進行相關的防疫工作。
邱俊憲說，該團體長期關懷高雄地方弱勢，低調地將善心付諸於行動，默默提供愛心便當給街友、關懷弱勢民眾，也結合區公所發送救濟物資關懷弱勢家庭並提供急難救助，這筆千萬款項，是該團體預計要來完成規劃許久的既定工作，因感受到市府防疫用心，認為防疫需要各界各種不同的支持與協助，便決定將原訂規劃延後，將款項挪出先贈與市府作為防疫之用。
邱俊憲強調，該團體認為預計的工作可以延後，但防疫不能等，他們不求出名只求疫情消退，十分感謝善心團體的大愛，這筆款項也在今天交付給高雄市政府社會局。
社會局局長謝琍琍指出，十分感謝邱俊憲議員及善心團體協助，市府持續全力執行各項防疫工作，各界的善心捐贈也提供了前線人員更安心的服務資源，讓一同對抗疫情的力量更加堅固和穩定，更重要的是大家遵守防疫規定齊心投入，必定可以一起渡過這次的疫情難關。
高雄市長陳其邁在防疫會議時也說到，真的很高興，高雄在防疫過程裡看到很多市民朋友共同團結合作，有很多熱心善心人士的幫忙，像今日就有善心團體捐款給高雄市，指定作為高雄防疫之用，真的非常感謝、謝謝大家，「能夠跟大家一起打拼很值得」。
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