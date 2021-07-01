議員媒合善心團體捐1,000萬　助高雄防疫

地方善心人士團體

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年前與該團體結緣相識，近日該團體主動洽詢，希望能將善款轉交給市府，期盼來自民間的善心能夠支持政府進行相關的防疫工作。

▲最新一批莫德納疫苗在今（1）日上午送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起率先補打疫苗，圖為鳳山體育館接種站。（圖／高雄市政府提供）

邱俊憲說，

這筆千萬款項，是該團體預計要來完成規劃許久的既定工作，因感受到市府防疫用心，認為防疫需要各界各種不同的支持與協助，便決定將原訂規劃延後，將款項挪出先贈與市府作為防疫之用。

認為預計的工作可以延後，但防疫不能等，他們不求出名只求疫情消退

感謝善心團體的大愛，這筆款項也在今天交付給高雄市政府社會局。

▲高雄市長陳其邁在防疫會議時說到，高雄在防疫過程裡看到很多市民朋友共同團結合作，有很多熱心善心人士的幫忙，像今日就有善心團體捐款給高雄市， 指定作為高雄防疫之用 ，真的非常感謝。（圖／高雄市政府提供）

指定作為高雄防疫之用