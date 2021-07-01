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衝好市多遇「美麗姑娘」！男心動：馬上帶回家　真相笑翻

▲有網友在好市多遇到「美麗姑娘」，當下決定馬上帶回家，但真相曝光後，立馬引來許多人笑翻留言。（示意圖／公關照片）
▲有網友在好市多遇到「美麗姑娘」，當下決定馬上帶回家，但真相曝光後，立馬引來許多人笑翻留言。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 18:50:18

美式大賣場「好市多」因其價格優惠及品質優良的特點，近年來深受不少國人喜愛，總能讓顧客們願意一再前往消費。對此，就有一名網友表示，自己在好市多遇到「美麗姑娘」，讓他當下決定馬上帶回家，然而真相曝光後，立馬引來許多人笑翻留言。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在逛好市多時，意外遇到了美麗姑娘，當下甚至決定「立馬帶回家」！隨後他也貼出照片，不過他所指的漂亮姑娘，原來是指在賣場內購入的「白菜」。

文中他也大讚白菜吃起來的口感，「超漂亮的白菜！上次吃了一次，又甜又清脆，只可惜好市多今天幾乎沒啥蔬菜可以選購了，不過能買到這漂亮的白菜很開心」。最後原PO透露，將白菜拍完照後，就立馬丟下火鍋煮來享用，興喜直呼「超好吃！」

▲網友貼出在好市多購入的白菜，大讚「甜又清脆！」（圖／翻攝Costco好市多
▲網友貼出在好市多購入的白菜，大讚「甜又清脆！」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文曝光後，隨即引來不少人讚翻留言，「你買的這顆白菜真的很漂亮～」、「白菜+1，已回購2次了」、「這顆很美耶！好適合吃千層豬肉鍋」、「cp值看來超高的！」、「上星期有買一顆，真的很好吃，又很耐放！」、「買過一次分四次煮，女兒超愛」；此外，還有網友開玩笑表示「慘了！我肯定悶太久，看著白菜都眉清目秀的」、「白菜再美還是被吃了啊」。（編輯：陳雅雲）

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