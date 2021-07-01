基隆市連續兩日0確診 林右昌：朝7月12日全國降二級努力
基隆市連續兩日0確診！基隆市長林右昌指出，CDC今（1）日公布全國本土確診個案有47例，是疫情爆發以來首度降到50例以下，基隆市還是+0，也是北北基桃首都圈的城市裡，第一個+0的城市，希望大家繼續保持這樣的成果。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-01 18:49:15
針對疫情大爆發後，林右昌每天都跟病毒在賽跑，外界也關心其精神、身體的狀況？林右昌除感謝大家的關心，也強調全國無數的防疫人員都很辛苦，也有很多無名英雄，全國的人民大家都很努力；現在疫情看起來有逐步的趨緩，在雀躍之餘，也請大家再辛苦一下，朝7月12日能夠全國降二級的目標共同努力，只要大家不要鬆懈，相信7月12日就可迎來一個好的結果。
基隆市將於在7月3、4日為75歲以上的長者，施打莫德納的疫苗，7月5、6日則是為72到74歲的長者接種疫苗；林右昌也特別呼籲，請所有的長輩踴躍出來打疫苗，也請市民朋友提醒爸爸媽媽、阿公阿嬤在這4天裡，只要拿到通知單，都要踴躍出來施打疫苗，希望提高疫苗的施打率，產生更大範圍的社會保護力。
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