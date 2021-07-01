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麥當勞最不能缺什麼？眾指「3款」太獨特：連美國人也愛

▲知名連鎖速食店「麥當勞」因旗下商品多樣，深受大小朋友喜愛，但有網友好奇詢問「麥當勞不能缺什麼？」而引來許多老饕們分享心目中的答案。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲知名連鎖速食店「麥當勞」因旗下商品多樣，深受大小朋友喜愛，但有網友好奇詢問「麥當勞不能缺什麼？」而引來許多老饕們分享心目中的答案。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 19:32:27

近年來台灣出現不少速食店品牌，市場競爭十分激烈，各大店家每年都會推出新品，引來不少消費者關注，其中連鎖速食店「麥當勞」就因旗下商品多樣，深受大小朋友們的喜愛。然而，就有網友好奇詢問「麥當勞不能缺什麼？」而引來許多鄉民們分享心目中的答案。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示麥當勞這麼久的企業，一定有它獨特的靈魂食物，才能讓其於速食業競爭激烈的時代屹立不搖，這就讓他好奇詢問「如果缺了什麼，麥當勞就不麥當勞了」。

▲網友好奇詢問「麥當勞不能缺什麼？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「麥當勞不能缺什麼？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中最多人點名「薯條」和「糖醋醬」，直言「薯條吧」、「個人覺得台灣所有的速食店的薯條沒一家能打過麥當勞」、「薯條、雞塊、冰淇淋、玉米湯」、「愛死糖醋醬」、「推糖醋醬」；但讓人震驚的是，其中「可樂」也被老饕們提及，「我老爸的美國客戶最後都會拜託他帶他們去吃麥當勞跟喝可樂」、「可樂比我在超商買還好喝」、「可樂阿」。

除了上述答案外，鄉民們也紛紛推薦其他商品，「蛋捲冰淇淋」、「豬肉滿福堡」、「奶昔… 好想再喝一次…」、「糖醋醬、蘋果派、奶昔、大麥克」、「板烤雞腿堡啦」、「好想奶昔」、「焦糖冰奶茶」。

不過，《NOWnews今日新聞》就曾報導《6大速食店的「本體」是啥？他一次買齊被讚爆：夢幻套餐》，除了麥當勞以外，其他速食品牌的商品也各有許多支持者喜愛，如拿坡里「炸雞」、摩斯漢堡「冰紅茶」、肯德基「蛋塔」、漢堡王「漢堡」和SUBWAY「餅乾」，就被許多網友評論是各大速食店本體，認為每樣都不可或缺。（編輯：陳雅雲）

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