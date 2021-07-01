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陳其邁為防疫兩鬢白？微解封「最好不要」

▲民眾在防疫記者會直播上發現陳其邁冒出不少白髮，擔心市長壓力太大、太勞累，陳其邁則說：「市長沒很厲害，是大家很拚、很配合，大家都是防疫尖兵，所以這（白髮）是小事，大家都非常辛苦」。（圖／高雄市政府提供）
▲民眾在防疫記者會直播上發現陳其邁冒出不少白髮，擔心市長壓力太大、太勞累，陳其邁則說：「市長沒很厲害，是大家很拚、很配合，大家都是防疫尖兵，所以這（白髮）是小事，大家都非常辛苦」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-01 20:15:11｜2021-07-01 20:39:23

高雄市長陳其邁曾指出，3級警戒要降級有兩個條件，第一是連6天確診個案100例以下，第二是雙北找到感染源，現在連6天100例以下已經達標，全台疫情看似已有緩解跡象，是否能「微解封」？陳其邁今（1）日說「我覺得最好不要」，而對於有民眾發現陳其邁冒出不少白髮，擔心市長太勞累，陳其邁則說：「這（白髮）是小事，大家都非常辛苦」。

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陳其邁認為，雖然全台個案數已經降下來，但以現在雙北的狀況，很多的感染源都還找不到，所以之前也建議應該從群聚或者是機構的感染下手最快，一方面在熱區做普篩，二方面針對這些群聚的感染能夠趕快採檢，這個可能是最有效、最快速的方式。

▲全國的確診個案數都持續下降。（圖／高雄市政府提供）
▲全國的確診個案數都持續下降。（圖／高雄市政府提供）
他表示，假如能夠找到感染源，個案數也有明確的下降，再來談微解封這樣可能會比較好，否則像很多其他國家的經驗，東京、大阪、倫敦、新加坡等城市，一解封完沒幾天就又恢復到原來的封城的狀態，尤其現在雙北地區的社區傳播的風險還是存在；再來印度變異株Delta傳染力也是需要非常小心，還是想再觀察幾天，看一看整個病毒流行的狀況，再來做綜合判斷，所以對於微解封「我的答案是，假如你要問我在短期七天內要解封，我覺得最好不要」。

對於民眾在防疫記者會直播上發現陳其邁兩鬢冒出不少白髮，擔心市長壓力太大、太勞累，陳其邁則說：「防疫期間是跟病毒賽跑，我們的敵人是病毒」，要特別感謝所有市民朋友對於防疫工作大家都能夠配合，「市長沒很厲害，是大家很拚、很配合，大家都是防疫尖兵，所以這（白髮）是小事，大家都非常辛苦」，高雄在防疫過程裡看到很多市民朋友共同團結合作，有很多熱心善心人士的幫忙，像今日就有善心團體捐款給高雄市，指定作為高雄防疫之用，真的非常感謝、謝謝大家，「能夠跟大家一起打拼很值得」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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