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女友爸媽索「聘金600萬＋過戶4間房」！他火大放生：太扯

▲女友爸媽要求「600萬聘金，幫忙扛房貸，過戶房子和4間店面」，讓男網友火大翻臉放生。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲女友爸媽要求「600萬聘金，幫忙扛房貸，過戶房子和4間店面」，讓男網友火大翻臉放生。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 22:52:10｜2021-07-01 23:11:19

對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。有時候往往不是當事人小倆口鬧分歧，而是彼此的父母長輩無法溝通協調，尤其牽扯到金錢更是容易讓問題複雜。就有位男網友抱怨，原本今年打算和女友結婚，但女友爸媽卻提出聘金600萬以及幫忙扛房貸、名下房子跟4間店面都要過戶給女方的條件，讓他火大翻臉決定分手。

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該位男網友在Dcard發文表示，本來打算今年與女友結婚，但去談親時女友爸媽卻要求聘金600萬，還要幫他們還房貸。原PO透露，女友爸媽是退休老師，有終身俸可以領，但對方認為原PO爸媽「是南部農村子弟，國中畢業出社會早，做生意比較有錢」，所以希望原PO婚後幫忙揹房貸。

▲一名女網友發文，表示因為疫情爆發，最近都見不到男友，但男友竟然喊「有事再聯絡」，讓她超不爽，氣喊「真的大爛人」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲男網友本來打算和女友今年結婚，但女方爸媽的誇張要求卻讓他火大分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這就算了，還要求原PO爸媽名下的房屋和4間店面都要過戶到女方名下，理由是「男人有錢就會做怪」，而且反正未來都會交由小孩繼承，女方只是「先保管而已」。最後更要求男方要送女方一間要價3400萬的新婚房，讓原PO直呼「我爸媽沒翻臉，是我翻臉了」，火大嗆聲說「這種要求，妳以為妳是25歲的林志玲？」

誇張要求讓其他網友看不下去，紛紛留言回覆說，「我以為我爸媽夠扯了（當初要求大聘100多萬，小聘60多少萬），沒想到還有更扯的」、「重點是就算連林志玲都沒有這樣要求啊！你父母竟然還沒有生氣，也太佛心了」、「吃相很難看」、「天啊他們全家也太不要臉」、「到底怎麼有臉提出這種要求啊」。但也有網友認為，「誇張真的太誇張」、「誇張到有點像創作文」。（編輯：倪浩軒）

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