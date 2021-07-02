他抱45萬進場！3年「狂滾4500萬」祕訣曝　股迷嗨炸朝聖

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原PO分析，選擇彩晶主因是產品組合、毛利率、獲利爆發；選麗臺則是因為預期會造成搶購風潮，顯卡持續漲價、缺貨，且麗臺4月自結EPS高達1元，對比當時的股價還有很大的上漲空間。
原PO分享2018年5月開戶至今3年的心路歷程，2014～2016年研究所時期，此時對財經新聞蠻有興趣，但不會特別研究股票；2017年畢業後到科技業上班，開始對股票產生興趣，整天都逛PTT股版，見網友投資破億心得，便引爆他內心的小宇宙；2018年開始用虛擬單練習腦中的各種策略，5月開戶進場，本金45萬；2019年進入大訂閱時代，當時每天都會寫交易日記，但在年底時訂閱關閉；2020～2021年讓個人資產跟3年前相比成長百倍。
此外，原PO也透露自己目前的投資策略，只研究基本面及籌碼面，不看技術面，挑選出成長性強的電子股，主要看產業趨勢、供需影響、產品獨佔性、技術領先優勢、月營收和毛利率成長、產業本益比、淨值比、自由現金流等，可得目標價區間，低於目標價20%以上價格慢慢建倉；籌碼面則是輔助進出場時機判斷，觀察波段中主力的成本、持有張數占總股本%數，若未到目標價，但主力開始出場，跟著獲利了結。
至於很多人問學習方式，原PO解釋，若策略是做波段、中長線，建議新手可以找有興趣的領域，然後瘋狂看研究報告，學習法人是怎麼評價一支股票和產業，然後用虛擬單練習，勝率過半有賺錢就可開始進場，心態面上保持中立，不要預測股市中的任何事情，買進前擬定多套劇本，情況發生就做對應的處理，屏除情緒上的波動，佛性投資。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念，才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）