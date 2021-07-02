一起把病毒Strike Out！ 侯友宜攜手洪一中拍宣導片
因應來勢洶洶的印度變種病毒Delta，越早普及疫苗的接種，就越能遏阻病毒的散播及變異；新北市新聞局在今（2）日推出一支宣導短片，由新北市長侯友宜攜手新北在地職棒球隊「富邦悍將」的總教練洪一中，共同宣導疫苗接種前後的注意事項。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-02 10:37:08
新北市政府新聞局長蔣志薇表示，新北市獲配12萬多劑的莫德納疫苗，並於今日起開放72歲以上的長者接種，為減輕民眾對疫苗施打後的擔憂，為此市長侯友宜攜手「富邦悍將」總教練洪一中拍攝宣導短片，未來也將推出由李宗賢、張進德兩位人氣球員教大家居家運動，一起宅家顧健康；非常感謝許多企業、民間團體和個人在疫情的期間力挺防疫最前線，公私協力，共同守護新北市。
新聞局綜合行銷科科長馮俊中說，影片運用棒球的元素，拍出行動力，侯友宜俐落的接下球後，叮嚀民眾在接種疫苗後，要多多注意自己的身體狀況，若發燒超過48小時就要儘速就醫，多喝水、多休息，身體有痠痛的狀況，則可適度地冰敷緩解；侯友宜希望能夠用不同的衛教宣導方式，讓市民朋友們更清楚、更放心地前往接種，建議還沒打疫苗的長輩趕快施打，預防也降低重症率。」
洪一中則是提醒若民眾，曾患有血栓、血小板等相關疾病，或對疫苗有過敏史的人，在注射疫苗前，一定要特別向醫師說明，也不忘教頭本色，拿出平時叮嚀球員的口吻再次提醒民眾，「要聽教練說的話」；富邦育樂暨富邦運動場舘總經理陳昭如說，「目前富邦悍將球團以防疫為第一優先考量，希望透過一己之力，與市長一起為國人帶來正向的抗疫力量，向市民傳遞正確衛教資訊。」
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