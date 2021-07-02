網路交友「放豪車合照」容易配對成功？男女戰翻：見鬼了

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男網友表示「車子不可能是扣分啦，有意見的都是表現難看的啊」、「女生都馬口嫌體正直」、「推文每個都是講刻意的不行，有車要扣分這見鬼了」、「看女生言論就是，要貼低調展現自己有錢的照片，太高調不好，不然好像我們女孩很拜金一樣，人家只是有上進心而已」、「沒錢的，配對的機會都沒，這就跟面試一樣，沒外表自己說多好共事多有專業能力也沒用，而且就算真的沒有，金錢可以讓你的笑話變好笑，臭襪子變香」。
但女網友卻覺得「有放名車照的都直接封鎖」、「雖然看不懂車，但如果放跟轎車合照，會莫名覺得車子是他在證明他的財富，就會覺得他在用錢找女友，直接pas掉」、「不會，照片太刻意炫車也是直接刷掉，感覺不是自卑就是自大」、「看到跟車子合照我是會直接刷掉啦」、「上週我Podcast有訪問玩交友APP的女生，她提到地雷之一，就是刻意炫富。要跟車合照不是不行，但最好搭配戶外背景，且避免強調Logo」。
但更多人卻認為「把妹不用靠車，魯蛇才靠車吸引女生」，「我放高手也是有交到」、「我朋友放他騎單車比賽照片，也配對不少啊」、「不好意思，我放機車就交到了」、「通常放名車吸引到的都不是能認真交往的對象有屁用」。（編輯：王柏文）