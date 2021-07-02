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莫德納疫苗開打　新北72歲以上長者預約率超過6成5

▲新北市獲配12萬1800劑的莫德納(Moderna)，今（2）日起開放符合資格的民眾接種。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）
▲新北市獲配12萬1800劑的莫德納(Moderna)，今（2）日起開放符合資格的民眾接種。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-02 11:27:28｜2021-07-02 11:30:20

新北市獲配12萬1800劑的莫德納(Moderna)，今（2）日開放第1至5類公費對象、72歲以上與原住民62歲以上的長者及孕婦等接種；新北市政府表示，符合接種資格長者的預約率超過6成5，另亞東醫院、衛生福利部臺北醫院都預約額滿。

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▲莫德納疫苗開放接種的第一天，新北約有8萬名的長者預約，預約率超過6成5，並採宇美町的施打方式。（圖／亞東醫院提供）
▲莫德納疫苗開放接種的第一天，新北約有8萬名的長者預約，預約率超過6成5，並採宇美町的施打方式。（圖／亞東醫院提供）
 

莫德納疫苗開放接種的第一天，新北市長侯友宜前往三重碧華國中接種站關心接種的情形，感謝醫護同仁辛勞；侯友宜表示，長輩在施打的過程當中，一定要求穩、求安心，同時醫生跟護理人員要有耐性，詢問有沒有慢性病史，長輩只要靜靜地坐在那裡，採宇美町的施打方式外，更重要的在整個動線安排，讓他們覺得是平安、穩定。

▲新北市長侯友宜前往三重碧華國中接種站關心疫苗接種的情形。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜前往三重碧華國中接種站關心疫苗接種的情形。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，這次莫德納疫苗的接種，全面採用網路線上預約，針對72歲以上的長者，提供區公所專線電話服務兩種方式，讓想接種的長者，即使不習慣或不會上網，只要打區公所專線服務電話，就會有專人協助完成線上預約、安心施打，以便儘早產生保護力，對抗病毒威脅；若要接種AZ疫苗的長者，也可以鄰近找186家合約診所接種。

衛生局指出，7月2日至7月4日三天開放施打，施打地點包括29處中大型社區站、29區衛生所及33家醫院，經6月30日、7月1日開放線上預約，報名踴躍；截至1日晚間10點，已有83132人完成預約，提醒預約成功的民眾，應備妥身分證及健保卡，依照預約的時段前往接種站施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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