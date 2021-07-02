變頻冷氣「吹8小時or不關」誰省電？殘酷答案曝：全誤會

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貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「冷氣不要關，房間門也不要開，最省」、「我家一台（8坪），每天開12小時以上，假日24小時，另一台（15坪）偶爾開1、2小時，一個月電費1000上下」、「24小時兩台全開比較省」；不過，有網友立刻一針見血指出「變頻是省電，但不是不用電」、「當然是8小時」、「冷氣不要開最省」，要大家不要誤會，開整天絕對比只吹8小時還要耗電。
對此，《NOWnews》先前也採訪到電器行莊老闆，他表示「變頻冷氣比較省電這是事實，開開關關也真的會比較耗電！但是，你吹24小時當然是不可能省錢，這是很多人的迷思，開開關關跟長時間吹冷氣是兩回事，不能混為一談！網路上說什麼兩個月電費1000多，這真的是不可能，要不是他房間坪數小到不行，不然就是外頭溫度不高就開冷氣，導致壓縮機運轉時間很短，否則絕對不可能！」
莊老闆進一步表示「變頻冷氣的原理在於室內到達設定溫度到時，會以低頻運轉維持溫度，所以這時候是比一般定頻、窗型冷氣省電沒錯，但假設你一天吹冷氣只會吹8小時，結果開了24小時，多開了16小時的用電量，那麼即使變頻再怎麼省，耗電功率還是不斷在運轉，絕對還是大於你吹8小時的電費，也比定頻吹幾小時更貴，更何況吹了一整個月都沒關機！要變頻省電絕對是不能開24小時的，不要被再把開開關關與變頻省電原理混在一起討論了！」 （編輯：賴詠璿）