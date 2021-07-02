變頻冷氣「吹8小時or不關」誰省電？殘酷答案曝：全誤會

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▲變頻冷氣究竟「一天吹8小時vs 24小時全開」哪個較省？貼文引發熱議，「殘酷解答」曝光。（圖／翻攝自PTT）

變頻是省電，但不是不用電

假設你一天吹冷氣只會吹8小時，結果開了24小時，多開了16小時的用電量，那麼即使變頻再怎麼省，耗電功率還是不斷在運轉，絕對還是大於你吹8小時的電費，也比定頻吹幾小時更貴

不要被再把開開關關與變頻省電原理混在一起討論了！