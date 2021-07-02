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變頻冷氣「吹8小時or不關」誰省電？殘酷答案曝：全誤會

▲變頻冷氣究竟「一天吹8小時vs 24小時全開」哪個較省？貼文引發熱議，「殘酷解答」曝光。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲變頻冷氣究竟「一天吹8小時vs 24小時全開」哪個較省？貼文引發熱議，「殘酷解答」曝光。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 11:40:25

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到，許多人都說變頻冷氣不要開開關關較省電，不禁好奇變頻冷氣究竟「一天吹8小時vs 24小時全開」哪個較省？貼文曝光引發熱議，有內行網友曝「殘酷解答」，就連專家也點頭認了。

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原PO表示，家裡有兩台變頻冷氣，早上家裡都沒人在，太陽沒有直曬房間，只有晚上睡覺會開，平均大約吹8小時，就會把冷氣關起來，這樣的一期電費大概2000多元，但沒有試過兩台都開24小時。他不禁好奇詢問「有人嘗試過哪一種方式比較省電嗎？」

▲變頻冷氣究竟「一天吹8小時vs
▲變頻冷氣究竟「一天吹8小時vs 24小時全開」哪個較省？貼文引發熱議，「殘酷解答」曝光。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「冷氣不要關，房間門也不要開，最省」、「我家一台（8坪），每天開12小時以上，假日24小時，另一台（15坪）偶爾開1、2小時，一個月電費1000上下」、「24小時兩台全開比較省」；不過，有網友立刻一針見血指出「變頻是省電，但不是不用電」、「當然是8小時」、「冷氣不要開最省」，要大家不要誤會，開整天絕對比只吹8小時還要耗電。

對此，《NOWnews》先前也採訪到電器行莊老闆，他表示「變頻冷氣比較省電這是事實，開開關關也真的會比較耗電！但是，你吹24小時當然是不可能省錢，這是很多人的迷思，開開關關跟長時間吹冷氣是兩回事，不能混為一談！網路上說什麼兩個月電費1000多，這真的是不可能，要不是他房間坪數小到不行，不然就是外頭溫度不高就開冷氣，導致壓縮機運轉時間很短，否則絕對不可能！」

莊老闆進一步表示「變頻冷氣的原理在於室內到達設定溫度到時，會以低頻運轉維持溫度，所以這時候是比一般定頻、窗型冷氣省電沒錯，但假設你一天吹冷氣只會吹8小時，結果開了24小時，多開了16小時的用電量，那麼即使變頻再怎麼省，耗電功率還是不斷在運轉，絕對還是大於你吹8小時的電費，也比定頻吹幾小時更貴，更何況吹了一整個月都沒關機！要變頻省電絕對是不能開24小時的，不要被再把開開關關與變頻省電原理混在一起討論了！」 （編輯：賴詠璿）

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