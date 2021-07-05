影／早餐前刷牙還是吃完後？牙醫分析「脫礦時數」是關鍵
「刷牙」看似是一種簡單的動作，但其實很多人不僅刷錯方式，還可能因為刷錯時機，讓牙齒健康陷入更大的危機。根據研究指出，口腔內細菌相當多，且繁殖能力強，所以在民眾既定印象中，起床第一件事情就是「刷牙加洗臉」，避免將口腔內細菌連同早餐下肚，但醫學界也有另一派人認為「刷牙應該在早餐後」。對此，在美國擔任牙醫師的YouTuber「Dr. Grace」便分析自己的想法，並匯整資訊解析其原因，關鍵在於「脫礦時數」的長短。
影像中心/綜合報導
2021-07-05 10:00:00
影片中「Dr. Grace」說道，她不和病人建議早餐前刷牙的原因，與「脫礦時數」長短有關。牙齒上的琺瑯質會因酸性、甜性食物流失，當你吃完早餐後刷牙，流失的礦物質回到牙齒上形成琺瑯質，俗稱「再礦化」。而「脫礦」就是蛀牙的起端，所以刷牙後的「再礦化」能縮短脫礦的時間，便能讓牙齒不容易蛀牙。
吃完酸性食物後，口腔的pH值下降，此時牙齒上的琺瑯質相當脆弱，若在此時去刷牙，則可能不小心把琺瑯質給刷除掉。「Dr. Grace」不建議她的病人，吃早餐前刷牙的原因是，普遍人習慣早起睡前各刷一次牙齒，導致病人的牙齒有長達16小時的脫礦時間，會加深蛀牙的危險。但假若今天是請病人在吃完早餐後，再進行刷牙的動作，則牙齒的脫礦時數，則能縮短至11個小時。
「Dr. Grace」片中也為網友解惑，若擔心將口腔細菌連同早餐吃下肚，建議起床後可以先使用漱口水漱洗，等吃完早餐後約30分鐘後再刷牙。倘若早餐內無酸性食物，則可馬上刷牙，不用擔心牙齒琺瑯質被刮下的問題。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：Dr. Grace
完整影片：https://youtu.be/tXVaIGmDvAM