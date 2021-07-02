北市環南市場爆41名攤商確診 侯友宜：共同承擔、面對
莫德納疫苗開打的第一天，新北市長侯友宜今（2）日前往三重碧華國中接種站關心接種的情形；針對北市的環南市場驗出41例確診，侯友宜強調，環南市場的群聚，新北市一定會共同承擔、面對的解決問題，希望有效把疫情再度的控制。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-02 12:21:47｜2021-07-02 12:31:08
侯友宜指出，新北市在上一波北農、環南的群聚事件，被波及了共144人確診，經過1O天的安置都已整理完畢；此外，面對新北市的家禽合作社，已2次快篩，目前624個快篩都是陰性，昨日又加做PCR，已經做出來的600個也都是陰性，希望能確保整個民生物鏈都能夠安全。
侯友宜表示，在10天前，當北農跟環南市場有個案出現的時候，當時北農51個確診中，新北市民就佔了29個，但他就說「不但要共同承擔、面對解決，也歡迎有北農、環南史的到新北市社區篩檢站來篩檢」；這10天來自稱有北農跟環南史的共有5664人，同時找到了10個陽性確診的個案。
侯友宜認為，面對環南市場又一波再起的群聚，他的態度就像上次北農、環南所造成群聚事件一樣，新北市一定會共同承擔；盼大家共同面對，解決再一波的北市環南市場所造成群聚，「我們大家一起努力，希望有效的把疫情再度控制。」
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